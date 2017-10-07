Хозяин оружейного магазина рассказал о странностях убийцы из Лас-Вегаса

Полиция США устанавливает мотивы Стивена Пэддока, расстрелявшего толпу на концерте в
Лас-Вегасе. Что перемкнуло в голове 64-летнего белого пенсионера, миллионера и страстного игромана, которому на закате жизни почему-то захотелось стать самым кровавым в истории Америки убийцей?
То, что происходит нечто совершенно ужасное, слушатели концерта поняли не сразу. Первые выстрелы они приняли за праздничный фейерверк. Убийца стрелял из окна на тридцать втором этаже элитной гостиницы Mandalay Bay, и вся площадь была у него как на ладони. Так что выбор номера едва ли был случайным. С этой позиции ему достаточно было просто перезаряжать винтовку и хладнокровно стрелять, даже не целясь: в таком плотном скоплении людей каждая пуля сама находила цель. Этот кровавый кошмар длился 11 минут. За это время убийца успел разрядить в толпу три десятка магазинов, убить 58 и ранить еще пятьсот с лишним человек.
Кроме того, преступник уверенно прикрывает тылы: до того, как застрелиться, он отследил приближение группы захвата. Известно также, что на протяжении нескольких лет Стивен Пэддок собирал целый арсенал. Владелец одного из оружейных магазинов рассказал, что несколько лет назад убийца покупал у него пистолеты и револьверы, а в свой последний визит не купил ничего, но задавал странные вопросы.
Пол Педдл, продавец оружия: «Многие из его вопросов были о том, как правильно настроить огнестрельное оружие. О том, как облегчить спусковой механизм, и еще как улучшить огнестрельное оружие».
Иными словами, как из винтовки сделать автомат и стрелять не единичными выстрелами, а очередями, чтобы поразить как можно больше мишеней. Оказывается, в США такое приспособление легко приобрести в Интернете, а еще легче — научиться им пользоваться.
Но все это не дает ответа на главный вопрос — зачем он это сделал? В Лас-Вегасе повторяют уж слишком простое объяснение: убийца был очень богатый игрок с опытом и просто сошел с ума, проигравшись в автоматы.
Однако, когда полиция и журналисты попытались это выяснить, все знакомые и соседи Пэддока вдруг отказались говорить. Выяснилось, что в последние два года Пэддок постоянно переезжал, и в его последнем доме окна и двери оказались заколочены.
Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Николая Дубинина.
Кроме того, преступник уверенно прикрывает тылы: до того, как застрелиться, он отследил приближение группы захвата. Известно также, что на протяжении нескольких лет Стивен Пэддок собирал целый арсенал. Владелец одного из оружейных магазинов рассказал, что несколько лет назад убийца покупал у него пистолеты и револьверы, а в свой последний визит не купил ничего, но задавал странные вопросы.
Пол Педдл, продавец оружия: «Многие из его вопросов были о том, как правильно настроить огнестрельное оружие. О том, как облегчить спусковой механизм, и еще как улучшить огнестрельное оружие».
Иными словами, как из винтовки сделать автомат и стрелять не единичными выстрелами, а очередями, чтобы поразить как можно больше мишеней. Оказывается, в США такое приспособление легко приобрести в Интернете, а еще легче — научиться им пользоваться.
Но все это не дает ответа на главный вопрос — зачем он это сделал? В Лас-Вегасе повторяют уж слишком простое объяснение: убийца был очень богатый игрок с опытом и просто сошел с ума, проигравшись в автоматы.
Однако, когда полиция и журналисты попытались это выяснить, все знакомые и соседи Пэддока вдруг отказались говорить. Выяснилось, что в последние два года Пэддок постоянно переезжал, и в его последнем доме окна и двери оказались заколочены.
Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Николая Дубинина.
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