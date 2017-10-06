США одобрили контракт на продажу Саудовской Аравии системы ПРО на сумму $15 млрд

Госдепартамент США одобрил сделку по продаже Саудовской Аравии системы противоракетной обороны THAAD.
Как сообщает Агентство по оборонному сотрудничеству и безопасности США, сделка предполагает поставку Эр-Рияду 44 пусковых установок с тягачами к ним, 360 ракет, 16 пунктов управления и семь радаров. Общая стоимость контракта составит 15 миллиардов долларов.
Заявление пресс-службы Агентства по оборонному сотрудничеству и безопасности США: «Эта сделка способствует национальной безопасности США и внешнеполитическим интересам, а также поддерживает долгосрочную безопасность Саудовской Аравии и региона Персидского залива перед лицом иранских и других региональных угроз».
Сообщение о поставках противоракетных комплексов наземного базирования для высотного перехвата ракет средней дальности THAAD, производства американской Lockheed Martin Space Systems Corporation комплексов, появилась на фоне информации о планах Эр-Рияда закупить в России зенитную ракетную систему С-400, пишет РИА Новости.
Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты обеспокоены сообщениями о том, что Саудовская Аравия хочет закупить у Москвы зенитные ракетные системы С-400 «Триумф». В пентагоне заявили о необходимости оперативной совместимости с оружейными системами США и других стран в регионе при реализации программ крупных военных закупок. Почти так же Пентагон в прошлом месяце отреагировал на новости о том, что Турция, которая также является ключевым союзником США, внесла России задаток по контракту поставок комплексов С-400 «Триумф».
Заявление пресс-службы Агентства по оборонному сотрудничеству и безопасности США: «Эта сделка способствует национальной безопасности США и внешнеполитическим интересам, а также поддерживает долгосрочную безопасность Саудовской Аравии и региона Персидского залива перед лицом иранских и других региональных угроз».
Сообщение о поставках противоракетных комплексов наземного базирования для высотного перехвата ракет средней дальности THAAD, производства американской Lockheed Martin Space Systems Corporation комплексов, появилась на фоне информации о планах Эр-Рияда закупить в России зенитную ракетную систему С-400, пишет РИА Новости.
Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты обеспокоены сообщениями о том, что Саудовская Аравия хочет закупить у Москвы зенитные ракетные системы С-400 «Триумф». В пентагоне заявили о необходимости оперативной совместимости с оружейными системами США и других стран в регионе при реализации программ крупных военных закупок. Почти так же Пентагон в прошлом месяце отреагировал на новости о том, что Турция, которая также является ключевым союзником США, внесла России задаток по контракту поставок комплексов С-400 «Триумф».
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