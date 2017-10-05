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    К визиту саудовского короля в РФ подготовили оружейные контракты на 3 млрд долларов

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    К визиту саудовского короля в РФ подготовили оружейные контракты на 3 млрд долларов

    К визиту саудовского короля в РФ подготовили оружейные контракты на 3 млрд долларов

    СМИ назвали главные темы российско-саудовских переговоров на высшем уровне.

    Ожидается, что одной из важных тем станет военно-техническое сотрудничество. Так, как сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, к приезду короля Саудовской Аравии российской стороной был подготовлен пакет контрактов на сумму около 3 млрд долларов. В частности, речь идет о поставках нескольких дивизионов зенитных ракетных систем С-400 «Триумф».

    При этом отмечается, что во время визита подписывать контракты не планируется. Однако в том случае, если на переговорах Владимира Путина и короля Сальмана бен Абдель зиза аль-Сауда будут достигнуты необходимые договоренности, могут начаться предконтрактные переговоры. При положительном исходе контракты могут быть подписаны в конце месяца.

    Также на переговорах будет обсуждаться сделка об ограничении добычи нефти, в том числе возможные условия ее пролонгации на период после 2018 года.

    Будет затронута и международная тематика, в том числе ситуация в Сирии, Йемене и Египте.

    смотретьКороль Саудовской Аравии впервые прибыл с визитом в Москву
    Король Саудовской Аравии впервые прибыл с визитом в Москву
    Напомним, накануне король Саудовской Аравии впервые в истории двусторонних отношений прибыл в Россию. Ожидает, что сегодня Салман бен Абдель Азиз аль-Сауд проведет переговоры с Владимиром Путиным, а 6 октября монарх встретится с Дмитрием Медведевым.

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