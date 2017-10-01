Отказаться от нефти: Саудовская Аравия представит бизнес-проекты в России

В Москве начинается Энергетическая неделя, где в первых рядах будут представлены саудиты. Ведь именно с ними мы договариваемся о снижении добычи нефти, чтобы удержать цены.
Россия «слезает» с нефтяной «иглы» в условиях санкций. В Сколково заявляют, что в будущем именно талант будет критерием успешности. Своим опытом инноваций готова поделиться другая страна, которая также живет за счет нефти — Саудовская Аравия. Именно их экономику, которая казалась очень богатой, тряхнуло очень сильно.
Амр Хашогги одним из первых понял: нефть — больше не «черное золото», а скорее черная дыра, которая может разрушить страну. Он знает, что Саудовская Аравия уже потеряла 30 процентов ВВП и живет на накопления.
Амр Хашогги, вице-президент группы автомобилестроительных компаний «Захид»: «Поверьте, у нас молодая страна, которая справится. Мы уже все понимаем — пока есть нефть, надо успеть страну изменить».
Нахед Тахер — первая в Саудовской Аравии женщина-банкир — едет в Москву, чтобы говорить об общих проектах. За скобками известие, которое приходит прямо во время интервью: король разрешил женщинам садиться за руль. До сих пор Саудовская Аравия была единственной страной в мире, где это было запрещено. Но так больше нельзя: экономика падает, нужно, чтобы женщины пошли на работу. Чтобы пойти на работу — они должны передвигаться по городу.
Нахед Тахер, банкир: «Мои родители сделали первую нефтяную компанию. Но я уже сказала королю — не странами надо дружить, а отраслями. Мы можем вкладывать и зарабатывать на опресненной воде, на новых технологиях, на всем, кроме нефти».
Амр Хашогги: «Король сказал — и мы построили город инноваций, король сказал — и мы продвигаем все, что не связано с добычей нефти. Мы знаем, что срок поставлен — 2030-й. Мы должны построить новую страну».
Подробности — в материале программы «Итоги недели».
Амр Хашогги одним из первых понял: нефть — больше не «черное золото», а скорее черная дыра, которая может разрушить страну. Он знает, что Саудовская Аравия уже потеряла 30 процентов ВВП и живет на накопления.
Амр Хашогги, вице-президент группы автомобилестроительных компаний «Захид»: «Поверьте, у нас молодая страна, которая справится. Мы уже все понимаем — пока есть нефть, надо успеть страну изменить».
Нахед Тахер — первая в Саудовской Аравии женщина-банкир — едет в Москву, чтобы говорить об общих проектах. За скобками известие, которое приходит прямо во время интервью: король разрешил женщинам садиться за руль. До сих пор Саудовская Аравия была единственной страной в мире, где это было запрещено. Но так больше нельзя: экономика падает, нужно, чтобы женщины пошли на работу. Чтобы пойти на работу — они должны передвигаться по городу.
Нахед Тахер, банкир: «Мои родители сделали первую нефтяную компанию. Но я уже сказала королю — не странами надо дружить, а отраслями. Мы можем вкладывать и зарабатывать на опресненной воде, на новых технологиях, на всем, кроме нефти».
Амр Хашогги: «Король сказал — и мы построили город инноваций, король сказал — и мы продвигаем все, что не связано с добычей нефти. Мы знаем, что срок поставлен — 2030-й. Мы должны построить новую страну».
Подробности — в материале программы «Итоги недели».
Комментарии