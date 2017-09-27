Активисты во всем мире возмущены нелепыми законами, ограничивающими права женщин

Саудовскую Аравию ожидает бум на получение водительских прав. Там женщинам разрешили садиться за руль. Королевство оставалось единственной страной в мире, где представительницам слабого пола управлять автомобилем запрещал закон. Но
по-прежнему в мире остаются государства со странными законодательными запретами для женщин.
Например, в Йемене и Мали женщину в суде не считают полноценным свидетелем. То есть к показаниям гражданок судье официально разрешено не прислушиваться.
В Йемене и Саудовской Аравии женщинам не разрешают передвигаться без мужчины-опекуна, даже к врачу нельзя пойти одной. В Свазиленде дамы не имеют право наследовать имущество. Кроме того, слабый свазилендский пол без мужа не может подписывать никакие официальные документы.
Активисты за права женщин озабочены и некоторыми индийскими правилами. Казалось бы, в некоторых штатах женщинам на мотоциклах разрешено ездить без шлемов, и за это их не штрафуют, в отличие от мужчин. Но это, считают эксперты, вызвано тем, что государство не беспокоится о безопасности местных женщин.
Есть и еще одно государство, где до сих пор женщины лишены права голосовать на выборах, — это Ватикан. Местное гражданство имеют около 50 дам. Но единственное голосование там — это выборы главы государства — папы римского, и до сих пор на голосование не приглашали ни одну женщину.
В Йемене и Саудовской Аравии женщинам не разрешают передвигаться без мужчины-опекуна, даже к врачу нельзя пойти одной. В Свазиленде дамы не имеют право наследовать имущество. Кроме того, слабый свазилендский пол без мужа не может подписывать никакие официальные документы.
Активисты за права женщин озабочены и некоторыми индийскими правилами. Казалось бы, в некоторых штатах женщинам на мотоциклах разрешено ездить без шлемов, и за это их не штрафуют, в отличие от мужчин. Но это, считают эксперты, вызвано тем, что государство не беспокоится о безопасности местных женщин.
Есть и еще одно государство, где до сих пор женщины лишены права голосовать на выборах, — это Ватикан. Местное гражданство имеют около 50 дам. Но единственное голосование там — это выборы главы государства — папы римского, и до сих пор на голосование не приглашали ни одну женщину.
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