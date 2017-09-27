Пёс-2
ТВ-Эфир
Пёс-2
28 сентября, 15:00
Брифинг Марии Захаровой
    Активисты во всем мире возмущены нелепыми законами, ограничивающими права женщин. Ватикан, женщины, законодательство, Индия, Йемен, Мали, Саудовская Аравия. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВАктивисты во всем мире возмущены нелепыми законами, ограничивающими права женщин

    Активисты во всем мире возмущены нелепыми законами, ограничивающими права женщин

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    Активисты во всем мире возмущены нелепыми законами, ограничивающими права женщин

    Активисты во всем мире возмущены нелепыми законами, ограничивающими права женщин

    Активисты во всем мире возмущены нелепыми законами, ограничивающими права женщин

      Саудовскую Аравию ожидает бум на получение водительских прав. Там женщинам разрешили садиться за руль. Королевство оставалось единственной страной в мире, где представительницам слабого пола управлять автомобилем запрещал закон. Но по-прежнему в мире остаются государства со странными законодательными запретами для женщин.

      Например, в Йемене и Мали женщину в суде не считают полноценным свидетелем. То есть к показаниям гражданок судье официально разрешено не прислушиваться.

      В Йемене и Саудовской Аравии женщинам не разрешают передвигаться без мужчины-опекуна, даже к врачу нельзя пойти одной. В Свазиленде дамы не имеют право наследовать имущество. Кроме того, слабый свазилендский пол без мужа не может подписывать никакие официальные документы.

      Активисты за права женщин озабочены и некоторыми индийскими правилами. Казалось бы, в некоторых штатах женщинам на мотоциклах разрешено ездить без шлемов, и за это их не штрафуют, в отличие от мужчин. Но это, считают эксперты, вызвано тем, что государство не беспокоится о безопасности местных женщин.

      Есть и еще одно государство, где до сих пор женщины лишены права голосовать на выборах, — это Ватикан. Местное гражданство имеют около 50 дам. Но единственное голосование там — это выборы главы государства — папы римского, и до сих пор на голосование не приглашали ни одну женщину.

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