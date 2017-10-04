Король Саудовской Аравии впервые прибыл с визитом в Москву

Сальман бен Абдель Азиз аль Сауд сегодня впервые за всю историю
российско-саудовских отношений прибыл с визитом в Москву.
Самолет короля Саудовской Аварии приземлился в правительственном терминале аэропорта Внуково-2. В воздушной гавани монарха встретил почетный караул Преображенского полка и оркестр вместе с российской делегацией.
Примечательно, что в саудовскую делегацию, сопровождающую короля, вошли около тысячи человек. По данным РИА Новости, свита монарха займет все свободные номера пятизвездочных отелей в районе Кремля и Красной площади. В некоторых номерах специально поменяют обстановку на более привычную для иностранных гостей — для нескольких высокопоставленных делегатов специально из Саудовской Аравии привезли их любимые ковры.
Как ожидается, король Сальман бен Абдель Азиз аль Сауд пробудет на территории России до 7 октября. Планируется, что в четверг он встретится с президентом Владимиром Путиным. Ранее в Кремле сообщили, что президент России обсудит с королем Саудовской Аравии ситуацию на нефтяном рынке, а также ситуацию на Ближнем Востоке и в Северной Африке.
Как ожидается, в пятницу монарх встретится с премьером Дмитрием Медведевым. Они обсудят инвестиционные проекты, вопросы взаимодействия в торговле, экономике, промышленности и других сферах.
Примечательно, что в саудовскую делегацию, сопровождающую короля, вошли около тысячи человек. По данным РИА Новости, свита монарха займет все свободные номера пятизвездочных отелей в районе Кремля и Красной площади. В некоторых номерах специально поменяют обстановку на более привычную для иностранных гостей — для нескольких высокопоставленных делегатов специально из Саудовской Аравии привезли их любимые ковры.
Как ожидается, король Сальман бен Абдель Азиз аль Сауд пробудет на территории России до 7 октября. Планируется, что в четверг он встретится с президентом Владимиром Путиным. Ранее в Кремле сообщили, что президент России обсудит с королем Саудовской Аравии ситуацию на нефтяном рынке, а также ситуацию на Ближнем Востоке и в Северной Африке.
Как ожидается, в пятницу монарх встретится с премьером Дмитрием Медведевым. Они обсудят инвестиционные проекты, вопросы взаимодействия в торговле, экономике, промышленности и других сферах.
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