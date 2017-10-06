Интерес Эр-Рияда к российским комплексам С-400 «Триумф» встревожил Пентагон

Соединенные Штаты обеспокоены стремлением их союзников приобрести у России системы
С-400.
Официальный представитель Пентагона Мишель Балданза прокомментировала появившиеся сообщения о том, что Саудовская Аравия хочет закупить у Москвы зенитные ракетные системы С-400 «Триумф». Подполковник Балданза не стала скрывать, что интерес, проявленный союзниками к российской технике, вызывает тревогу.
Мишель Балданза, официальный представитель Пентагона: «Мы испытываем беспокойство по поводу приобретения системы С-400, поскольку мы не раз подчеркивали важность сохранения оперативной совместимости с оружейными системами США и других стран в регионе при реализации программ крупных военных закупок. Эта совместимость необходима для отражения общих угроз».
Балданза подчеркнула, что «США и Саудовскую Аравию связывают прочные отношения в области военных закупок». Арабские телеканалы, в частности, Sky News Arabia, сообщили о достигнутой между Эр-Риядом и Москвой договоренности о приобретении систем С-400.
Примерно так же Пентагон в прошлом месяце отреагировал на новости о том, что Турция, которая также является ключевым союзником США, внесла России задаток за комплексы С-400.
Мишель Балданза, официальный представитель Пентагона: «Мы испытываем беспокойство по поводу приобретения системы С-400, поскольку мы не раз подчеркивали важность сохранения оперативной совместимости с оружейными системами США и других стран в регионе при реализации программ крупных военных закупок. Эта совместимость необходима для отражения общих угроз».
Балданза подчеркнула, что «США и Саудовскую Аравию связывают прочные отношения в области военных закупок». Арабские телеканалы, в частности, Sky News Arabia, сообщили о достигнутой между Эр-Риядом и Москвой договоренности о приобретении систем С-400.
Примерно так же Пентагон в прошлом месяце отреагировал на новости о том, что Турция, которая также является ключевым союзником США, внесла России задаток за комплексы С-400.
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