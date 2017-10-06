Дымовая завеса: как в Киеве принимали скандальные законы о Донбассе

В Верховной раде сегодня рассматривали два скандальных и, казалось бы, взаимоисключающих законопроекта. Первый призван вернуть Украине неподконтрольные территории ДНР и ЛНР, второй — продлить на год закон об особом статусе отдельных районов Донбасса.
«Гореть на работе» — это про депутатов рады. Принятие пакета законов по Донбассу обернулось сначала потасовкой, а потом и дымовой завесой. В наступление с дымовой шашкой пошел депутат Левченко.
Юрий Левченко, депутат Верховной рады Украины: «Я эту шашку поджег, и я считаю, что поступил правильно. Я бы сжег этот парламент, чтобы он не творил то, что он делает: чтобы не нарушали депутатскую присягу, чтобы вы все не издевались на украинским народом!»
В перерывах между потасовками украинские депутаты голосовали за законы «О реинтеграции Донбасса» и продлении особого статуса региона на год. Причем накануне под давлением радикалов из проекта Порошенко были изъяты все упоминания о минских соглашениях, а Россию впервые назвали страной-агрессором.
В патриотическом угаре оба проекта были приняты. Причем самым любопытным было разъяснение смысла продления закона об особом статусе Донбасса. По словам представителей Порошенко, закон плохой (так как в нем идет речь об амнистии и правах республик), но условием его выполнения является вывод иностранных войск с территории Украины. А так как, по мнению Киева, выводить войска никто не будет, то и закон выполнять никто не собирается. Для чего же тогда голосовать и драться на трибуне? Для того, чтобы дать в руки украинским дипломатам оружие — аргументы на переговорах.
Исключение из закона о реинтеграции упоминания о минских соглашениях, по мнению Москвы, фактически, лишает его смысла. А определение России как страны-агрессора — вообще за гранью.
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ: «Чисто с юридической точки зрения ни де-юре, ни де-факто подобная формулировка неприемлема. И с юридической точки зрения она противоречит и букве, и духу минских договоренностей. Ибо такой дефиниции в минских договоренностях нет, и российская сторона является подписантом, а именно гарантом этих минских договоренностей. Собственно, президент Украины, который также поставил свою подпись в Минске, тем самым обозначил свое согласие. Есть юридическое противоречие. Оно имеет место, и мы это констатируем».
Тайный смысл принятия всех этих формулировок про агрессора в раде объясняют сугубо практически: после этого Киев якобы сможет получить от США долгожданное летальное оружие и ввести миротворческую миссию, так как Донбасс теперь — оккупированная территория.
Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер, как и ожидалось, одобрил продление особого статуса Донбасса, заявив, что «Украина делает жесткие шаги для мира».
Что же касается Донецка и Луганска, то там говорят о полной несамостоятельности Киева в принятии решений, хотя продление особого статуса, со всеми оговорками, хоть какой-то прогресс.
Денис Пушилин, полпред самопровозглашенной ДНР в контактной группе: «По сути, это продление того ущербного закона, который был принят в 2015 году. Им надо было показать Западу хоть какие-то имитированные действия по выполнению минских соглашений…»
Образно выражаясь, Порошенко сегодня с трудом удалось усидеть на двух стульях. Хоть и под дымовой завесой.
Подробнее — в репортаже корреспондента НТВ Сергея Холошевского.
Юрий Левченко, депутат Верховной рады Украины: «Я эту шашку поджег, и я считаю, что поступил правильно. Я бы сжег этот парламент, чтобы он не творил то, что он делает: чтобы не нарушали депутатскую присягу, чтобы вы все не издевались на украинским народом!»
В перерывах между потасовками украинские депутаты голосовали за законы «О реинтеграции Донбасса» и продлении особого статуса региона на год. Причем накануне под давлением радикалов из проекта Порошенко были изъяты все упоминания о минских соглашениях, а Россию впервые назвали страной-агрессором.
В патриотическом угаре оба проекта были приняты. Причем самым любопытным было разъяснение смысла продления закона об особом статусе Донбасса. По словам представителей Порошенко, закон плохой (так как в нем идет речь об амнистии и правах республик), но условием его выполнения является вывод иностранных войск с территории Украины. А так как, по мнению Киева, выводить войска никто не будет, то и закон выполнять никто не собирается. Для чего же тогда голосовать и драться на трибуне? Для того, чтобы дать в руки украинским дипломатам оружие — аргументы на переговорах.
Исключение из закона о реинтеграции упоминания о минских соглашениях, по мнению Москвы, фактически, лишает его смысла. А определение России как страны-агрессора — вообще за гранью.
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ: «Чисто с юридической точки зрения ни де-юре, ни де-факто подобная формулировка неприемлема. И с юридической точки зрения она противоречит и букве, и духу минских договоренностей. Ибо такой дефиниции в минских договоренностях нет, и российская сторона является подписантом, а именно гарантом этих минских договоренностей. Собственно, президент Украины, который также поставил свою подпись в Минске, тем самым обозначил свое согласие. Есть юридическое противоречие. Оно имеет место, и мы это констатируем».
Тайный смысл принятия всех этих формулировок про агрессора в раде объясняют сугубо практически: после этого Киев якобы сможет получить от США долгожданное летальное оружие и ввести миротворческую миссию, так как Донбасс теперь — оккупированная территория.
Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер, как и ожидалось, одобрил продление особого статуса Донбасса, заявив, что «Украина делает жесткие шаги для мира».
Что же касается Донецка и Луганска, то там говорят о полной несамостоятельности Киева в принятии решений, хотя продление особого статуса, со всеми оговорками, хоть какой-то прогресс.
Денис Пушилин, полпред самопровозглашенной ДНР в контактной группе: «По сути, это продление того ущербного закона, который был принят в 2015 году. Им надо было показать Западу хоть какие-то имитированные действия по выполнению минских соглашений…»
Образно выражаясь, Порошенко сегодня с трудом удалось усидеть на двух стульях. Хоть и под дымовой завесой.
Подробнее — в репортаже корреспондента НТВ Сергея Холошевского.
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