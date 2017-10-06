Верховная рада приняла в первом чтении закон о реинтеграции Донбасса

Верховная рада приняла в первом чтении законопроект о реинтеграции Донбасса, в котором признала Россию агрессором. Во время заседания в зале зажгли дымовую шашку.
Закон о реинтеграции Донбасса был принять Верховной радой в первом чтении в пятницу. Согласно законопроекту, неподконтрольные Киеву территории юго-востока Украины считаются оккупированными Россией. Депутаты внесли изменения в первоначальный вариант законопроекта и исключили из него упоминание минских соглашений, сообщает агентство УНИАН.
Кроме того, в пятницу Верховная рада продлила еще на год закон об особом статусе Донбасса. Согласно закону, особый порядок местного самоуправления на территориях самопровозглашенных республик вступит в силу только после вывода оттуда вооруженных формирований.
Накануне обсуждение этих законопроектов, внесенных в парламент президентом Петром Порошенко с отметкой «неотложные», было сорвано из-за того, что депутаты подрались за трибуну спикера. Сегодня также не обошлось без инцидентов: в зале заседаний была брошена дымовая шашка. Ответственность за это взял на себя внефракционный депутат Юрий Левченко. Он сам заявил об этом во время заседания, сообщает телеканал «112 Украина».
Юрий Левченко: «Эту дымовую шашку зажег я, и я считаю, что поступил правильно. Потому что я бы спалил весь парламент… чтобы вы все не издевались над украинским народом».
Кроме того, в пятницу Верховная рада продлила еще на год закон об особом статусе Донбасса. Согласно закону, особый порядок местного самоуправления на территориях самопровозглашенных республик вступит в силу только после вывода оттуда вооруженных формирований.
Накануне обсуждение этих законопроектов, внесенных в парламент президентом Петром Порошенко с отметкой «неотложные», было сорвано из-за того, что депутаты подрались за трибуну спикера. Сегодня также не обошлось без инцидентов: в зале заседаний была брошена дымовая шашка. Ответственность за это взял на себя внефракционный депутат Юрий Левченко. Он сам заявил об этом во время заседания, сообщает телеканал «112 Украина».
Юрий Левченко: «Эту дымовую шашку зажег я, и я считаю, что поступил правильно. Потому что я бы спалил весь парламент… чтобы вы все не издевались над украинским народом».
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