Депутаты Верховной рады подрались второй раз за сутки: видео

Во время заседания по рассмотрению законопроекта о реинтеграции Донбасса депутаты Верховной рады устроили вторую драку за сутки.
На этот раз потасовка развернулась возле трибуны Верховной рады. Депутат от ВО «Свобода» Юрий Левченко бросился на спикера парламента Андрея Парубия, пытаясь сорвать голосование по Донбассу. Ему помешали депутаты от «Блока Петра Порошенко» и «Народного фронта». Тогда нардеп принялся бросать в Парубия бутылки и другие подручные средства, передает РИА Новости.
Кроме того, сегодня во время заседания в зале зажгли дымовую шашку.
Накануне депутаты рады уже устраивали аналогичную драку. Во время вечернего заседания представители фракции «Самопомощь» заблокировали президиум. Коллеги попытались им помешать, завязалась потасовка, в результате которой Надежда Савченко сломала микрофон секретарю Совета национальной безопасности и обороны Александру Турчинову.
Ранее, сегодня Верховная рада приняла в первом чтении законопроект о реинтеграции Донбасса, в котором признала Россию агрессором.
Согласно законопроекту, неподконтрольные Киеву территории юго-востока Украины считаются оккупированными Россией. Депутаты внесли изменения в первоначальный вариант законопроекта и исключили из него упоминание минских соглашений.
Кроме того, сегодня во время заседания в зале зажгли дымовую шашку.
Накануне депутаты рады уже устраивали аналогичную драку. Во время вечернего заседания представители фракции «Самопомощь» заблокировали президиум. Коллеги попытались им помешать, завязалась потасовка, в результате которой Надежда Савченко сломала микрофон секретарю Совета национальной безопасности и обороны Александру Турчинову.
Ранее, сегодня Верховная рада приняла в первом чтении законопроект о реинтеграции Донбасса, в котором признала Россию агрессором.
Согласно законопроекту, неподконтрольные Киеву территории юго-востока Украины считаются оккупированными Россией. Депутаты внесли изменения в первоначальный вариант законопроекта и исключили из него упоминание минских соглашений.
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