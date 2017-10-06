Турчинов назвал драку в Раде «провокацией» и обвинил во всем «российскую агентуру»

Украинский парламент бурно отреагировал на закон о реинтеграции Донбасса. Депутаты заблокировали президиум Рады и устроили драку.
Потасовку начали соратники львовского мэра. Они потребовали убрать из проекта упоминание о минских соглашениях. Два десятка парламентариев направились к трибуне, навстречу им вышли противники из других партий. Спустя полчаса стычка все еще продолжалась, поэтому спикер был вынужден заседание закрыть.
В ходе беспорядков депутаты не дали выступить даже секретарю Совета национальной безопасности и обороны Украины Александру Турчинову. Он назвал произошедшее провокацией и обвинил во всем «российскую агентуру». После этого Надежда Савченко вырвала из рук Турчинова микрофон и сломала.
Пока в стенах украинского парламента шли баталии, на улице дежурили националисты. Они предупредили, что начнут штурмовать здание, если полиция попытается разблокировать президиум Рады.
В ходе беспорядков депутаты не дали выступить даже секретарю Совета национальной безопасности и обороны Украины Александру Турчинову. Он назвал произошедшее провокацией и обвинил во всем «российскую агентуру». После этого Надежда Савченко вырвала из рук Турчинова микрофон и сломала.
Пока в стенах украинского парламента шли баталии, на улице дежурили националисты. Они предупредили, что начнут штурмовать здание, если полиция попытается разблокировать президиум Рады.
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