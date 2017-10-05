Обсуждение закона о реинтеграции Донбасса обернулось массовой дракой в Раде: видео

Верховная рада отложила рассмотрение законопроекта о реинтеграции Донбасса
из-за начавшейся в парламенте потасовки.
Верховная рада в четверг отложила рассмотрение законопроекта о реинтеграции Донбасса. Обсуждение было прервано из-за того, что депутаты от оппозиционной партии «Самопомощь» и националистической партии «Свобода» заблокировали трибуну спикера. Другие депутаты попытались им помешать, и в парламенте началась драка, передает портал «Обозреватель».
Законопроекты, касающиеся Донбасса, были внесены в Верховную раду президентом Украины накануне. Один из них — закон о реинтеграции — провозглашает территории самопровозглашенных республик «оккупированными Россией территориями», а другой продлевает закон об особом статусе Донбасса. Оба законопроекта были внесены с пометкой «неотложные», так как действие второго истекает 18 октября. Депутаты Верховной рады договорились изъять из закона пункт о минских соглашениях, так как они не были ратифицированы Радой, и заменить его резолюцией Совбеза ООН, передает РИА Новости.
Законопроекты, касающиеся Донбасса, были внесены в Верховную раду президентом Украины накануне. Один из них — закон о реинтеграции — провозглашает территории самопровозглашенных республик «оккупированными Россией территориями», а другой продлевает закон об особом статусе Донбасса. Оба законопроекта были внесены с пометкой «неотложные», так как действие второго истекает 18 октября. Депутаты Верховной рады договорились изъять из закона пункт о минских соглашениях, так как они не были ратифицированы Радой, и заменить его резолюцией Совбеза ООН, передает РИА Новости.
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