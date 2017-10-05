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    Обсуждение закона о реинтеграции Донбасса обернулось массовой дракой в Раде: видео. Донецкая область, драки и избиения, законодательство, Луганск, Украина. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВОбсуждение закона о реинтеграции Донбасса обернулось массовой дракой в Раде: видео

    Обсуждение закона о реинтеграции Донбасса обернулось массовой дракой в Раде: видео

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    Обсуждение закона о реинтеграции Донбасса обернулось массовой дракой в Раде: видео

    Обсуждение закона о реинтеграции Донбасса обернулось массовой дракой в Раде: видео

    Обсуждение закона о реинтеграции Донбасса обернулось массовой дракой в Раде: видео

      Верховная рада отложила рассмотрение законопроекта о реинтеграции Донбасса из-за начавшейся в парламенте потасовки.

      Верховная рада в четверг отложила рассмотрение законопроекта о реинтеграции Донбасса. Обсуждение было прервано из-за того, что депутаты от оппозиционной партии «Самопомощь» и националистической партии «Свобода» заблокировали трибуну спикера. Другие депутаты попытались им помешать, и в парламенте началась драка, передает портал «Обозреватель».

      смотретьМИД РФ изучит законопроект Порошенко о реинтеграции Донбасса
      МИД РФ изучит законопроект Порошенко о реинтеграции Донбасса
      Законопроекты, касающиеся Донбасса, были внесены в Верховную раду президентом Украины накануне. Один из них — закон о реинтеграции — провозглашает территории самопровозглашенных республик «оккупированными Россией территориями», а другой продлевает закон об особом статусе Донбасса. Оба законопроекта были внесены с пометкой «неотложные», так как действие второго истекает 18 октября. Депутаты Верховной рады договорились изъять из закона пункт о минских соглашениях, так как они не были ратифицированы Радой, и заменить его резолюцией Совбеза ООН, передает РИА Новости.

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