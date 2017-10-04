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    Порошенко внес в Раду закон о реинтеграции Донбасса

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    • Фото: РИА Новости, Щербак Александр
    Порошенко внес в Раду закон о реинтеграции Донбасса

    Порошенко внес в Раду закон о реинтеграции Донбасса

    Порошенко внес в Раду закон о реинтеграции Донбасса
  • Фото: РИА Новости, Щербак Александр

    • В Верховную раду Украины внесен законопроект о реинтеграции Донбасса.

    Информация о документе появилась на официальном сайте парламента. При этом текст законопроекта о «политике по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях» отсутствует. Внесенный президентом документ подлежит неотложному рассмотрению.

    Ранее сообщалось, что в документе будет прописан правовой режим действий украинских военных, а также ряд норм, предполагающих введение льгот для жителей самопровозглашенных ЛНР и ДНР. Кроме того, если закон будет принят, на отдельных территориях Донбасса будет введено военное положение.

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    В ДНР заявили, что подобный план не подходит для Донбасса. В свою очередь в Москве отметили, что законопроект Киева необходимо изучить на предмет соответствия минским договоренностям и понять, какие именно детали в нем содержатся.

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