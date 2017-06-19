Киев готовится «реинтегрировать» Донбасс с помощью войсковой операции

Разработанный Киевом план реинтеграции Донбасса предполагает переход к войсковой операции в регионе.
Об этом заявил депутат Верховной рады от фракции «Народный фронт» Дмитрий Тымчук. Он отметил, что, согласно документу, руководить операцией будет президент Украины Пётр Порошенко.
Дмитрий Тымчук: «Чем предлагается заменить АТО? По сути — войсковой операцией, руководимой не СБУ (как сейчас, в режиме АТО), а оперативным штабом».
Тымчук подчеркнул, что в рамках войсковой операции президент получит право использовать силы и средства ВСУ, а также сможет привлекать другие силовые структуры под общим руководством военных. Все военно-гражданские или военные администрации также «замкнутся» на оперативном штабе.
При этом, добавил депутат, разработанный проект не является отказом от минских соглашений, а наоборот — поможет «вдохнуть жизнь в минский процесс, укрепив самую важную составляющую, касающуюся вопросов безопасности», передает РИА Новости.
Ранее сообщалось, что президент Украины Петр Порошенко заявил о намерении внести на рассмотрение Рады законопроект о реинтеграции Донбасса. В документе будет прописан правовой режим действий украинских военных, а также ряд норм, предполагающих введение льгот для жителей самопровозглашенных ЛНР и ДНР. Кроме того, если закон будет принят, на отдельных территориях Донбасса будет введено военное положение.
В ДНР заявили, что подобный план не подходит для решения проблемы. По словам представителя республики на переговорах в Минске Дениса Пушилина, для реализации подобных мер между Киевом и самопровозглашенными республиками должно существовать доверие, которого сейчас нет. Он также добавил, что план Порошенко не соотносится с минскими соглашениями, которые рассматриваются в качестве единственных возможных мер урегулирования ситуации в Донбассе.
В свою очередь в Москве отметили, что план Киева необходимо изучить на предмет соответствия минским договоренностям и понять, какие именно детали в нем содержатся.
Дмитрий Тымчук: «Чем предлагается заменить АТО? По сути — войсковой операцией, руководимой не СБУ (как сейчас, в режиме АТО), а оперативным штабом».
Тымчук подчеркнул, что в рамках войсковой операции президент получит право использовать силы и средства ВСУ, а также сможет привлекать другие силовые структуры под общим руководством военных. Все военно-гражданские или военные администрации также «замкнутся» на оперативном штабе.
При этом, добавил депутат, разработанный проект не является отказом от минских соглашений, а наоборот — поможет «вдохнуть жизнь в минский процесс, укрепив самую важную составляющую, касающуюся вопросов безопасности», передает РИА Новости.
Ранее сообщалось, что президент Украины Петр Порошенко заявил о намерении внести на рассмотрение Рады законопроект о реинтеграции Донбасса. В документе будет прописан правовой режим действий украинских военных, а также ряд норм, предполагающих введение льгот для жителей самопровозглашенных ЛНР и ДНР. Кроме того, если закон будет принят, на отдельных территориях Донбасса будет введено военное положение.
В ДНР заявили, что подобный план не подходит для решения проблемы. По словам представителя республики на переговорах в Минске Дениса Пушилина, для реализации подобных мер между Киевом и самопровозглашенными республиками должно существовать доверие, которого сейчас нет. Он также добавил, что план Порошенко не соотносится с минскими соглашениями, которые рассматриваются в качестве единственных возможных мер урегулирования ситуации в Донбассе.
В свою очередь в Москве отметили, что план Киева необходимо изучить на предмет соответствия минским договоренностям и понять, какие именно детали в нем содержатся.
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