Лесник
ТВ-Эфир
Лесник
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт-Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 19.06, 11:25

    СМИ: Порошенко намерен заменить АТО «мирной реинтеграцией» Донбасса

    3 комментария

    СМИ: Порошенко намерен заменить АТО «мирной реинтеграцией» Донбасса

    СМИ: Порошенко намерен заменить АТО «мирной реинтеграцией» Донбасса

    Украинские власти в рамках законопроекта о реинтеграции Донбасса планирует ввести льготы для жителей самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Речь идет о получении пенсий и торговле между подконтрольными Киеву территориями.

    Как пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в Раде, президент Украины Пётр Порошенко заявил о намерении внести на рассмотрение Рады законопроект о мирной реинтеграции Донбасса. Ожидается, что документ будет внесен в Раду уже на этой неделе.

    По данным источника издания, законопроект предполагает ряд льгот для населения контролируемых Киевом отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Также планируется упростить порядок получения жителями непризнанных ДНР и ЛНР украинских пенсий и наладить торговлю между отдельными районами и территориями, подконтрольными Киеву.

    Кроме этого, возможно снижение ограничения на вес грузов, перевозимых через линию разграничения. Существующий лимит в 50 килограммов на одну легковую машину может быть повышен до 180 килограммов.

    При этом уточняется, что Порошенко выступил против отмены режима АТО до вступления законопроекта в юридическую силу. После же на территориях, которые включены в законопроект, будет введено военное положение. По предварительным данным, речь идет о таких городах, как Мариуполь, Краматорск, Славянск, Авдеевка и Марьинка, контролируемые Киевом.

    Новости по теме

    Кризис на Украине

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru