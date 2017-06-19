СМИ: Порошенко намерен заменить АТО «мирной реинтеграцией» Донбасса

Украинские власти в рамках законопроекта о реинтеграции Донбасса планирует ввести льготы для жителей самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Речь идет о получении пенсий и торговле между подконтрольными Киеву территориями.
Как пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в Раде, президент Украины Пётр Порошенко заявил о намерении внести на рассмотрение Рады законопроект о мирной реинтеграции Донбасса. Ожидается, что документ будет внесен в Раду уже на этой неделе.
По данным источника издания, законопроект предполагает ряд льгот для населения контролируемых Киевом отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Также планируется упростить порядок получения жителями непризнанных ДНР и ЛНР украинских пенсий и наладить торговлю между отдельными районами и территориями, подконтрольными Киеву.
Кроме этого, возможно снижение ограничения на вес грузов, перевозимых через линию разграничения. Существующий лимит в 50 килограммов на одну легковую машину может быть повышен до 180 килограммов.
При этом уточняется, что Порошенко выступил против отмены режима АТО до вступления законопроекта в юридическую силу. После же на территориях, которые включены в законопроект, будет введено военное положение. По предварительным данным, речь идет о таких городах, как Мариуполь, Краматорск, Славянск, Авдеевка и Марьинка, контролируемые Киевом.
По данным источника издания, законопроект предполагает ряд льгот для населения контролируемых Киевом отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Также планируется упростить порядок получения жителями непризнанных ДНР и ЛНР украинских пенсий и наладить торговлю между отдельными районами и территориями, подконтрольными Киеву.
Кроме этого, возможно снижение ограничения на вес грузов, перевозимых через линию разграничения. Существующий лимит в 50 килограммов на одну легковую машину может быть повышен до 180 килограммов.
При этом уточняется, что Порошенко выступил против отмены режима АТО до вступления законопроекта в юридическую силу. После же на территориях, которые включены в законопроект, будет введено военное положение. По предварительным данным, речь идет о таких городах, как Мариуполь, Краматорск, Славянск, Авдеевка и Марьинка, контролируемые Киевом.
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