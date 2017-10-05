В Верховной раде рекомендовали доработать закон о реинтеграции Донбасса

Закон об особом статусе Донбасса не работает, заявили в комитете Верховной рады.
Комитет верховной рады по вопросам национальной безопасности рекомендовал парламенту отправить на доработку законопроект о реинтеграции Донбасса. Депутаты заявили, что действие закона можно будет продлить только после того, как Киев установит контроль над территориями самопровозглашенных республик. Кроме того, в комитете рекомендовали изъять из законопроекта упоминание о минских соглашениях, так как они не были ратифицированы Радой, сообщает РИА Новости. Вместо этого в статье 7 законопроекта рекомендуется закрепить приоритет исполнения резолюции Совбеза ООН, в которой она поддержала минские договоренности.
Закон «О создании условий для мирного урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей» был внесен президентом Украины Петром Порошенко на рассмотрение Рады 4 октября. Документ определен как неотложный, так как срок действия предыдущего закона должен истечь 18 октября. Однако глава комитета по вопросам национальной безопасности Сергей Пашинский отметил, что старый закон, принятый в 2014 году, так и не работает, передает ТАСС.
Сергей Пашинский, председатель комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности: «Вы все прекрасно знаете, что этот закон не работает, но президент просит его, согласно договоренностям, продлить на год. В чем суть? Он все равно заработает только тогда, когда украинская Нацгвардия и украинские силовики возобновят контроль над неподконтрольной территорией. Если Украина в течение года не возобновит свои права на этих территориях, то закон теряет силу».
Закон «О создании условий для мирного урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей» был внесен президентом Украины Петром Порошенко на рассмотрение Рады 4 октября. Документ определен как неотложный, так как срок действия предыдущего закона должен истечь 18 октября. Однако глава комитета по вопросам национальной безопасности Сергей Пашинский отметил, что старый закон, принятый в 2014 году, так и не работает, передает ТАСС.
Сергей Пашинский, председатель комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности: «Вы все прекрасно знаете, что этот закон не работает, но президент просит его, согласно договоренностям, продлить на год. В чем суть? Он все равно заработает только тогда, когда украинская Нацгвардия и украинские силовики возобновят контроль над неподконтрольной территорией. Если Украина в течение года не возобновит свои права на этих территориях, то закон теряет силу».
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