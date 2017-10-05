Украинские националисты заявили о готовности к штурму Рады

Украинские националисты провели акцию у здания Верховной рады.
Участники акции, которых окружили силовики, жгли дымовые шашки и выкрикивали «Слава Украине».
При этом руководитель штаба партии «Национальный корпус» (создана на базе нацбатальона «Азов») Назар Кравченко заявил, что националисты готовы пойти на штурм Рады, если полицейские попытаются разблокировать трибуну парламента, передает «Украинская правда».
Отметим, что сегодня при обсуждении закона о реинтеграции Донбасса депутаты от оппозиционной «Самопомощи» и националистической «Свободы» заблокировали трибуну спикера. В Раде вспыхнула потасовка, во время которой Надежда Савченко сломала микрофон секретарю Совета национальной безопасности и обороны Александру Турчинову, пытавшемуся призвать депутатов к порядку.
Законопроект о реинтеграции Донбасса был внесен в Верховную раду Петром Порошенко накануне. Документ, в частности, провозглашает ДНР и ЛНР «оккупированными Россией территориями», а также отменяет статус боевых действий в регионе как антитеррористической операции.
При этом руководитель штаба партии «Национальный корпус» (создана на базе нацбатальона «Азов») Назар Кравченко заявил, что националисты готовы пойти на штурм Рады, если полицейские попытаются разблокировать трибуну парламента, передает «Украинская правда».
Здається зараз під Радою аваківські будуть аваківських бити. «Свобода» стоїться в сторонціОпубликовано Oleksii Bratushchak 5 октября 2017 г.
Отметим, что сегодня при обсуждении закона о реинтеграции Донбасса депутаты от оппозиционной «Самопомощи» и националистической «Свободы» заблокировали трибуну спикера. В Раде вспыхнула потасовка, во время которой Надежда Савченко сломала микрофон секретарю Совета национальной безопасности и обороны Александру Турчинову, пытавшемуся призвать депутатов к порядку.
Законопроект о реинтеграции Донбасса был внесен в Верховную раду Петром Порошенко накануне. Документ, в частности, провозглашает ДНР и ЛНР «оккупированными Россией территориями», а также отменяет статус боевых действий в регионе как антитеррористической операции.
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