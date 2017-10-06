Украинский депутат заявил о готовности сжечь Верховную раду

В зале заседаний Верховной рады сегодня запалили дымовую шашку. Украинские депутаты скандалят и дерутся второй день подряд. Так проходит обсуждение важнейших документов — о так называемой реинтеграции Донбасса и об особом статусе этого региона.
Страсти разгорелись из-за законопроекта о продлении особого порядка самоуправления на территории Донбасса еще на один год. Документ был сегодня одобрен на заседании Рады, что вызвало негодование некоторых депутатов. Впрочем, если разобраться, станет понятно, что, по сути, этот закон — полная фикция. Никакого особого статуса Донецкой и Луганской областям Киев до сих пор не предоставил, а принятый закон вступит в силу только после проведения в Донбассе выборов непременно по украинским законам и ликвидации ЛНР и ДНР.
Другими словами, ни о каком компромиссе или даже просто попытке наладить диалог с властями самопровозглашенных республик речи не идет. Но даже такой абсолютно фиктивный документ для украинских депутатов стал поводом для драк, оскорблений и даже угроз сжечь парламент.
Парламентарий Юрий Левченко, представляющий националистическую партию «Свобода», сегодня взял на себя ответственность за задымленный сессионный зал. Более того, он заявил, что поступком своим гордится.
Юрий Левченко, депутат Верховной рады Украины: «Заявляю официально с трибуны Верховной рады и беру на себя ответственность: эту дымовую шашку поджег я. И считаю, что поступил правильно. Я бы вообще сжег этот парламент, чтобы он не делал того, что делает, те антиконституционные вещи, чтобы не издевались над украинским народом».
Спикер Верховной Рады Андрей Парубий даже вынужден был прервать утреннее заседание. Он сказал, что в таких условиях невозможно продолжать обсуждение. Как передает корреспондент Дина Иванова, за этот короткий рабочий день депутаты успели проголосовать за еще один вызвавший немало споров законопроект — о реинтеграции Донбасса.
Накануне по поводу него долго и громко скандалили: блокировали трибуну, вырывали друг у друга микрофоны, кричали. Но сегодня документ все же приняли, предварительно исключив из него все упоминания о минских соглашениях. Некоторые политологи уже заявили, что такое решение можно расценивать как выход Киева из минского процесса. Это шаг в каком угодно направлении, но только не к миру на юго-востоке Украины.
Другими словами, ни о каком компромиссе или даже просто попытке наладить диалог с властями самопровозглашенных республик речи не идет. Но даже такой абсолютно фиктивный документ для украинских депутатов стал поводом для драк, оскорблений и даже угроз сжечь парламент.
Парламентарий Юрий Левченко, представляющий националистическую партию «Свобода», сегодня взял на себя ответственность за задымленный сессионный зал. Более того, он заявил, что поступком своим гордится.
Юрий Левченко, депутат Верховной рады Украины: «Заявляю официально с трибуны Верховной рады и беру на себя ответственность: эту дымовую шашку поджег я. И считаю, что поступил правильно. Я бы вообще сжег этот парламент, чтобы он не делал того, что делает, те антиконституционные вещи, чтобы не издевались над украинским народом».
Спикер Верховной Рады Андрей Парубий даже вынужден был прервать утреннее заседание. Он сказал, что в таких условиях невозможно продолжать обсуждение. Как передает корреспондент Дина Иванова, за этот короткий рабочий день депутаты успели проголосовать за еще один вызвавший немало споров законопроект — о реинтеграции Донбасса.
Накануне по поводу него долго и громко скандалили: блокировали трибуну, вырывали друг у друга микрофоны, кричали. Но сегодня документ все же приняли, предварительно исключив из него все упоминания о минских соглашениях. Некоторые политологи уже заявили, что такое решение можно расценивать как выход Киева из минского процесса. Это шаг в каком угодно направлении, но только не к миру на юго-востоке Украины.
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