СБУ изучает репортажи задержанного в Киеве журналиста Немышева

Киевская полиция передала репортера НТВ Вячеслава Немышева, задержанного накануне в Киеве, украинским спецслужбам. Корреспондента программы «Центральное телевидение» подозревают в совершении уголовного правонарушения, но не уточняется, какого именно.
Пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская намекнула, чем силовикам мог не угодить российский корреспондент. На своей странице в Facebook она выложила сюжет Немышева об украинских спецслужбах, которые посылают в Донбасс малолетних диверсантов.
Известно, что полицейские подошли к журналисту, когда он работал над фрагментом нового сюжета. В кадре Немышев разрезал «Киевский торт», во время допроса это стало поводом для шуток.
В полиции сообщили, что у журналиста обнаружили аккредитацию властей Донецкой народной республики, после чего патрульные вызвали сотрудников СБУ.
Это уже не первый случай задержания российских репортеров на Украине. В августе из Киева выдворили специального корреспондента Первого канала. Кроме того, на всей территории страны запрещена трансляция десятков российских телеканалов.
Служба безпеки України ухвалить законне рішення щодо чергового російського пропагандиста.Опубликовано Гітлянськой Оленой 4 октября 2017 г.
А поки я від себе особисто пропоную ознайомитись з його «творчістю»:
Известно, что полицейские подошли к журналисту, когда он работал над фрагментом нового сюжета. В кадре Немышев разрезал «Киевский торт», во время допроса это стало поводом для шуток.
В полиции сообщили, что у журналиста обнаружили аккредитацию властей Донецкой народной республики, после чего патрульные вызвали сотрудников СБУ.
Это уже не первый случай задержания российских репортеров на Украине. В августе из Киева выдворили специального корреспондента Первого канала. Кроме того, на всей территории страны запрещена трансляция десятков российских телеканалов.
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