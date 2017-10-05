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Деловое утро НТВ
    СБУ изучает репортажи задержанного в Киеве журналиста Немышева. Украина, журналистика, задержание. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВСБУ изучает репортажи задержанного в Киеве журналиста Немышева

    СБУ изучает репортажи задержанного в Киеве журналиста Немышева

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    СБУ изучает репортажи задержанного в Киеве журналиста Немышева

    СБУ изучает репортажи задержанного в Киеве журналиста Немышева

    СБУ изучает репортажи задержанного в Киеве журналиста Немышева

      Киевская полиция передала репортера НТВ Вячеслава Немышева, задержанного накануне в Киеве, украинским спецслужбам. Корреспондента программы «Центральное телевидение» подозревают в совершении уголовного правонарушения, но не уточняется, какого именно.

      Пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская намекнула, чем силовикам мог не угодить российский корреспондент. На своей странице в Facebook она выложила сюжет Немышева об украинских спецслужбах, которые посылают в Донбасс малолетних диверсантов.

      Служба безпеки України ухвалить законне рішення щодо чергового російського пропагандиста.
      А поки я від себе особисто пропоную ознайомитись з його «творчістю»:

      Опубликовано Гітлянськой Оленой 4 октября 2017 г.


      смотреть«Гражданский активист» выслеживал корреспондента НТВ, чтобы сдать СБУ
      «Гражданский активист» выслеживал корреспондента НТВ, чтобы сдать СБУ
      Известно, что полицейские подошли к журналисту, когда он работал над фрагментом нового сюжета. В кадре Немышев разрезал «Киевский торт», во время допроса это стало поводом для шуток.

      В полиции сообщили, что у журналиста обнаружили аккредитацию властей Донецкой народной республики, после чего патрульные вызвали сотрудников СБУ.

      Это уже не первый случай задержания российских репортеров на Украине. В августе из Киева выдворили специального корреспондента Первого канала. Кроме того, на всей территории страны запрещена трансляция десятков российских телеканалов.

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