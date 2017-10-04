В Минобороны назвали основное препятствие для разгрома ИГ

Действия США мешают полному разгрому запрещенного в РФ «Исламского государства», заявил официальный представитель Минобороны РФ
генерал-майор Игорь Конашенков.
Игорь Конашенков, официальный представитель Минобороны России: «Основным препятствием для завершения разгрома в Сирии является не боеспособность террористов, а поддержка и заигрывание с ними американских коллег».
Конашенков привел пример. 28 сентября сотни боевиков попытались захватить территории вокруг города Эль-Карьятейн. Крупный отряд террористов успешно обошел все скрытые посты сирийских войск, «имея на руках совершенно точные координаты, которые можно получить только благодаря воздушной разведке». Сирийской армии пришлось приложить значительные усилия, чтобы нейтрализовать мобильные группы ИГ на трассе, сообщает ТАСС
Игорь Конашенков: «Если американская сторона рассматривает такие операции, как непредвиденные „случайности“, то российские ВКС в Сирии готовы приступить к полному уничтожению всех подобных „случайностей“ в подконтрольной им зоне».
Ранее сообщалось, что российские ВКС ликвидировали командование «Джебхат ан-Нусры»(запрещена в РФ). Верхушка боевиков собралась на совещание, о времени и месте которого стало известно военной разведке. В назначенное время в небо поднялись российские истребители из состава дежурных сил авиации.
В результате нанесенного удара убиты сразу 12 полевых командиров и почти 50 человек охраны. Тяжело ранен главарь этой террористической группировки. Планомерное уничтожению живой силы и техники «Джебхат ан-Нусры» началось сразу после нападения боевиков группировки на пост российской военной полиции на границе зоны деэскалации Идлиб.
Конашенков привел пример. 28 сентября сотни боевиков попытались захватить территории вокруг города Эль-Карьятейн. Крупный отряд террористов успешно обошел все скрытые посты сирийских войск, «имея на руках совершенно точные координаты, которые можно получить только благодаря воздушной разведке». Сирийской армии пришлось приложить значительные усилия, чтобы нейтрализовать мобильные группы ИГ на трассе, сообщает ТАСС
Игорь Конашенков: «Если американская сторона рассматривает такие операции, как непредвиденные „случайности“, то российские ВКС в Сирии готовы приступить к полному уничтожению всех подобных „случайностей“ в подконтрольной им зоне».
Ранее сообщалось, что российские ВКС ликвидировали командование «Джебхат ан-Нусры»(запрещена в РФ). Верхушка боевиков собралась на совещание, о времени и месте которого стало известно военной разведке. В назначенное время в небо поднялись российские истребители из состава дежурных сил авиации.
В результате нанесенного удара убиты сразу 12 полевых командиров и почти 50 человек охраны. Тяжело ранен главарь этой террористической группировки. Планомерное уничтожению живой силы и техники «Джебхат ан-Нусры» началось сразу после нападения боевиков группировки на пост российской военной полиции на границе зоны деэскалации Идлиб.
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