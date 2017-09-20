Трое российских военных ранены при прорыве окружения в сирийском Идлибе

В Генштабе ВС РФ сообщили, что трое военнослужащих сил спецопераций были ранены при прорыве блокады в зоне деэскалации в Идлибе.

Боевики «Джебхат ан-Нусры» (запрещенной в РФ террористической группировки — ред.) и примкнувшие к ним отряды утром 19 сентября развернули широкомасштабное наступление на позиции правительственных войск севернее и северо-восточнее города Хама в зоне деэскалации «Идлиб».



По имеющимся данным, как сообщили в Генштабе ВС РФ, наступление инициировано американскими спецслужбами, чтобы остановить продвижение правительственных сил Сирии к востоку от Дейр-эз-Зора. При этом одной из главных целей террористов был захват подразделений военной полиции.



В результате атаки террористов в окружении оказался взвод российской военной полиции в составе 29 человек. Военнослужащие вместе с отрядом племени Муали несколько часов отражали атаки превосходящего противника. На помощь пришли спецназ и авиация. В результате кольцо окружения прорвали.



Сергей Рудской, начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ: «По террористам наносились удары авиацией. Действия отряда деблокирования постоянно поддерживались парой штурмовиков Су-25, наносивших удары по живой силе и бронеобъектам боевиков с предельно малых высот. В результате кольцо окружения было прорвано и подразделения Вооруженных сил Российской Федерации с боями без потерь вышли в район расположения правительственных войск. В ходе операции получили ранения трое военнослужащих».



Рудской подчеркнул, что все участники операции представлены к государственным наградам.



Сергей Рудской: «Предпринятыми российским командованием совместно с Генеральным штабом Сирии мерами наступление террористов было остановлено, и им нанесен существенный ущерб».

