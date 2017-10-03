Врио главы Дагестана назначен председатель думской фракции «Единая Россия»

Президент РФ Владимир Путин освободил от должности главу Дагестана Рамазана Абдулатипова.
Врио руководителя региона до выборов назначен председатель фракции «Единая Россия» Владимир Васильев.
Пресс-служба Кремля: «Назначить Васильева Владимира Абдуалиевича временно исполняющим обязанности главы Республики Дагестан до вступления в должность лица, избранного главой Республики Дагестан. Указ вступает в силу со дня его подписания».
Абдулатипов возглавлял Дагестан с января 2013 года. По его словам, основной причиной отставки стал возраст: в этом году Абдулатипову исполнился 71 год.
За последнее время сразу несколько губернаторов ушли со своих постов. Так, Владимир Путин освободил от должности главу Красноярского края Виктора Толоконского. Врио главы региона назначен председатель местного законодательного собрания Александр Усс.
До этого свои посты покинули глава Ненецкого автономного округа Игорь Кошин, губернатор Самарской области Николай Меркушкин, а также нижегородский губернатор Валерий Шанцев.
Пресс-служба Кремля: «Назначить Васильева Владимира Абдуалиевича временно исполняющим обязанности главы Республики Дагестан до вступления в должность лица, избранного главой Республики Дагестан. Указ вступает в силу со дня его подписания».
Абдулатипов возглавлял Дагестан с января 2013 года. По его словам, основной причиной отставки стал возраст: в этом году Абдулатипову исполнился 71 год.
За последнее время сразу несколько губернаторов ушли со своих постов. Так, Владимир Путин освободил от должности главу Красноярского края Виктора Толоконского. Врио главы региона назначен председатель местного законодательного собрания Александр Усс.
До этого свои посты покинули глава Ненецкого автономного округа Игорь Кошин, губернатор Самарской области Николай Меркушкин, а также нижегородский губернатор Валерий Шанцев.
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