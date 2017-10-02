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    Еврокомиссия назвала референдум в Каталонии незаконным

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    • Фото: Reuters © 2017, Juan Medina
    Еврокомиссия назвала референдум в Каталонии незаконным

    Еврокомиссия назвала референдум в Каталонии незаконным

    Еврокомиссия назвала референдум в Каталонии незаконным
  • Фото: Reuters © 2017, Juan Medina

    • Появилась первая реакция Брюсселя на события вокруг референдума, прошедшего накануне в Каталонии на фоне массовых столкновений.

    Маргаритис Схинас, официальный представитель Еврокомиссии (ЕК): «В соответствии с Конституцией Испании вчерашнее голосование в Каталонии было незаконным».

    Заявление Еврокомиссии — первая реакция на ситуацию в Каталонии вокруг референдума. До этого ЕК предпочитала не комментировать события в Испании, отмечает ТАСС.

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    Напомним, накануне в Каталонии завершился референдум о самоопределении, который испанские власти сочли незаконным. По данным властей автономии, около 90% каталонцев проголосовали за выход из состава Испании.

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    Несмотря на попытки официального Мадрида остановить голосование, явка составила более 50%. Из двух тысяч избирательных участков полиция заблокировала более трехсот. Голосование сопровождалось массовыми столкновениями и потасовками. В результате пострадали более тысячи человек.

    В Каталонии началось настоящее кровопролитие. Полиция избивает людей, пришедших голосовать на референдуме за независимость. А также использует против них резиновые пули и шумовые гранаты.

    Опубликовано НТВ 1 октября 2017 г.


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