Еврокомиссия назвала референдум в Каталонии незаконным

Появилась первая реакция Брюсселя на события вокруг референдума, прошедшего накануне в Каталонии на фоне массовых столкновений.
Маргаритис Схинас, официальный представитель Еврокомиссии (ЕК): «В соответствии с Конституцией Испании вчерашнее голосование в Каталонии было незаконным».
Заявление Еврокомиссии — первая реакция на ситуацию в Каталонии вокруг референдума. До этого ЕК предпочитала не комментировать события в Испании, отмечает ТАСС.
Напомним, накануне в Каталонии завершился референдум о самоопределении, который испанские власти сочли незаконным. По данным властей автономии, около 90% каталонцев проголосовали за выход из состава Испании.
Несмотря на попытки официального Мадрида остановить голосование, явка составила более 50%. Из двух тысяч избирательных участков полиция заблокировала более трехсот. Голосование сопровождалось массовыми столкновениями и потасовками. В результате пострадали более тысячи человек.
Заявление Еврокомиссии — первая реакция на ситуацию в Каталонии вокруг референдума. До этого ЕК предпочитала не комментировать события в Испании, отмечает ТАСС.
Напомним, накануне в Каталонии завершился референдум о самоопределении, который испанские власти сочли незаконным. По данным властей автономии, около 90% каталонцев проголосовали за выход из состава Испании.
Несмотря на попытки официального Мадрида остановить голосование, явка составила более 50%. Из двух тысяч избирательных участков полиция заблокировала более трехсот. Голосование сопровождалось массовыми столкновениями и потасовками. В результате пострадали более тысячи человек.
В Каталонии началось настоящее кровопролитие. Полиция избивает людей, пришедших голосовать на референдуме за независимость. А также использует против них резиновые пули и шумовые гранаты.Опубликовано НТВ 1 октября 2017 г.
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