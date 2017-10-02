Пучдемон: народ Каталонии добился права на суверенитет

Глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон заявил в телеобращении, что каталонцы завоевали право на независимую республику.
Карлес Пучдемон, председатель женералитета Каталонии: «Сегодня был день надежды, а граждане Каталонии выиграли свое право стать независимой страной, управляемой как республика. Поэтому в ближайшие несколько дней результаты референдума будут переданы в парламент Каталонии для принятия решения в соответствии с законом о референдуме. Мы имеем право быть свободной, мирной и демократической страной».
Премьер-министр Испании также в этот вечер выступил с телеобращением, в котором заявил, что «никакого референдума о самоопределении не было», поскольку его проведение было заблокировано Конституционным судом Испании. При этом он заверил, что «правительство не будет избегать диалога, но намерено вести его только в рамках закона».
Это выступление Рахоя транслировалось на большом экране на одной из центральных площадей Барселоны, где проходит многотысячный митинг. Речь премьера собравшиеся встретили свистом и криками «в отставку», а фраза «о призыве к диалогу» вызвала смех, пишет РИА Новости. Собравшиеся говорят, что ни о каком «диалоге» не может быть и речи после того, как полиция примерила резиновые пули и дубинки против обычных мирных граждан, собравшихся проголосовать на референдуме.
По последним данным Департамента здравоохранения Каталонии, более тысячи человек получили ранения разной степени тяжести в результате столкновений с испанской полицией у избирательных участков в Каталонии. А в МВД Испании сообщили, что медицинская помощь потребовалась более, чем 30 полицейским и сотрудникам Гражданской гвардии.
Многотысячный митинг сторонников проведения в Каталонии референдума о самоопределении проходит и на одной из центральных площадей Мадрида.
Премьер-министр Испании также в этот вечер выступил с телеобращением, в котором заявил, что «никакого референдума о самоопределении не было», поскольку его проведение было заблокировано Конституционным судом Испании. При этом он заверил, что «правительство не будет избегать диалога, но намерено вести его только в рамках закона».
Это выступление Рахоя транслировалось на большом экране на одной из центральных площадей Барселоны, где проходит многотысячный митинг. Речь премьера собравшиеся встретили свистом и криками «в отставку», а фраза «о призыве к диалогу» вызвала смех, пишет РИА Новости. Собравшиеся говорят, что ни о каком «диалоге» не может быть и речи после того, как полиция примерила резиновые пули и дубинки против обычных мирных граждан, собравшихся проголосовать на референдуме.
По последним данным Департамента здравоохранения Каталонии, более тысячи человек получили ранения разной степени тяжести в результате столкновений с испанской полицией у избирательных участков в Каталонии. А в МВД Испании сообщили, что медицинская помощь потребовалась более, чем 30 полицейским и сотрудникам Гражданской гвардии.
Девушке, пришедшей голосовать на референдуме по Каталонии, полиция сломала все пальцы на руке. Видео момента pic.twitter.com/MAItcyYI1T— НТВ (@ntvru) 1 октября 2017 г.
Многотысячный митинг сторонников проведения в Каталонии референдума о самоопределении проходит и на одной из центральных площадей Мадрида.
В Каталонии началось настоящее кровопролитие. Полиция избивает людей, пришедших голосовать на референдуме за независимость. А также использует против них резиновые пули и шумовые гранаты.Опубликовано НТВ 1 октября 2017 г.
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