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Врача вызывали?

    Пучдемон: народ Каталонии добился права на суверенитет

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    • Фото: Reuters © 2017, Albert Gea
    Пучдемон: народ Каталонии добился права на суверенитет

    Пучдемон: народ Каталонии добился права на суверенитет

    Пучдемон: народ Каталонии добился права на суверенитет
  • Фото: Reuters © 2017, Albert Gea

    • Глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон заявил в телеобращении, что каталонцы завоевали право на независимую республику.

    Карлес Пучдемон, председатель женералитета Каталонии: «Сегодня был день надежды, а граждане Каталонии выиграли свое право стать независимой страной, управляемой как республика. Поэтому в ближайшие несколько дней результаты референдума будут переданы в парламент Каталонии для принятия решения в соответствии с законом о референдуме. Мы имеем право быть свободной, мирной и демократической страной».

    Премьер-министр Испании также в этот вечер выступил с телеобращением, в котором заявил, что «никакого референдума о самоопределении не было», поскольку его проведение было заблокировано Конституционным судом Испании. При этом он заверил, что «правительство не будет избегать диалога, но намерено вести его только в рамках закона».

    Это выступление Рахоя транслировалось на большом экране на одной из центральных площадей Барселоны, где проходит многотысячный митинг. Речь премьера собравшиеся встретили свистом и криками «в отставку», а фраза «о призыве к диалогу» вызвала смех, пишет РИА Новости. Собравшиеся говорят, что ни о каком «диалоге» не может быть и речи после того, как полиция примерила резиновые пули и дубинки против обычных мирных граждан, собравшихся проголосовать на референдуме.

    По последним данным Департамента здравоохранения Каталонии, более тысячи человек получили ранения разной степени тяжести в результате столкновений с испанской полицией у избирательных участков в Каталонии. А в МВД Испании сообщили, что медицинская помощь потребовалась более, чем 30 полицейским и сотрудникам Гражданской гвардии.




    смотретьВ Каталонии в стычках с полицией пострадали более 330 человек
    В Каталонии в стычках с полицией пострадали более 330 человек
    Многотысячный митинг сторонников проведения в Каталонии референдума о самоопределении проходит и на одной из центральных площадей Мадрида.

    В Каталонии началось настоящее кровопролитие. Полиция избивает людей, пришедших голосовать на референдуме за независимость. А также использует против них резиновые пули и шумовые гранаты.

    Опубликовано НТВ 1 октября 2017 г.


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