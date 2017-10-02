Испания трещит по швам: вслед за Каталонией референдум готовит Страна Басков

Мировое сообщество внимательно следит за новостями из Каталонии, где накануне прошел референдум о независимости. Несмотря на запрет федеральных властей, жители региона пришли на голосование: 90% граждан выступили за отделение автономии от Испании. Референдум проходил на фоне массовых столкновений. Полиция блокировала три сотни участков, а на попытки прорваться через оцепление применяла резиновые пули и слезоточивый газ. В результате пострадали более тысячи человек.
Когда на площади Каталонии народ начал собираться на митинг, чтобы подвести итоги референдума, в толпе кто-то поднял флаг Испании. Шаг смелый, но опрометчивый. Беднягу окружили со всех сторон, освистали. Неизвестно, чем бы все закончилась, если бы полиция не вмешалась. Не самый лучший день для испанского флага и самой Испании, стремительно теряющей самую драгоценную жемчужину своей короны — Каталонию. За всем, что творилось на улицах Барселоны, внимательно следила делегация басков. В очереди на независимость они следующие.
Чучи Аризнабаретта, активист движения за независимость Станы Басков: «Это исторический день. Надеюсь, такой день настанет и для нашей страны — Страны Басков. Сейчас важно помочь защитить итоги референдума Каталонии, тем самым мы защитим и наш будущий референдум. Мы приехали, чтобы учиться у каталонцев».
Страна трещит по швам, определенные сепаратистские настроения есть и в Галисии, и даже на Канарах. Понятно, что Мадрид итоги каталонского голосования не признает. И на то есть веские юридические основания. Мало того, что референдум противоречил конституции Испании, так и проведен он был некорректно: самодельные бюллетени, блуждающие с одного IP-адреса на другой серверы подсчета голосов — есть, к чему придраться. Но в Барселоне утверждают: все было бы организовано на высшем уровне, если бы не «рогатки» Мадрида и не постоянные атаки на интернет-ресурсы референдума. Так было и при подсчете голосов, и при самом голосовании.
Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Романа Соболя.
Чучи Аризнабаретта, активист движения за независимость Станы Басков: «Это исторический день. Надеюсь, такой день настанет и для нашей страны — Страны Басков. Сейчас важно помочь защитить итоги референдума Каталонии, тем самым мы защитим и наш будущий референдум. Мы приехали, чтобы учиться у каталонцев».
Страна трещит по швам, определенные сепаратистские настроения есть и в Галисии, и даже на Канарах. Понятно, что Мадрид итоги каталонского голосования не признает. И на то есть веские юридические основания. Мало того, что референдум противоречил конституции Испании, так и проведен он был некорректно: самодельные бюллетени, блуждающие с одного IP-адреса на другой серверы подсчета голосов — есть, к чему придраться. Но в Барселоне утверждают: все было бы организовано на высшем уровне, если бы не «рогатки» Мадрида и не постоянные атаки на интернет-ресурсы референдума. Так было и при подсчете голосов, и при самом голосовании.
Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Романа Соболя.
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