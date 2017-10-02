Новый посол США в РФ прибыл в Москву

Новый посол США в России Джон Хантсман вместе с супругой в прибыл в Москву. Об этом сообщила
пресс-секретарь американской дипмиссии Мария Олсон.
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В своем Twitter представитель посольства опубликовала фотографию четы Хантсман в здании дипмиссии с комментарием: «Добро пожаловать в Россию, посол и госпожа Хантсман».
Верительную грамоту президенту РФ новый посол США вручит 3 октября.
Сенат США утвердил назначение Джона Хантсмана на должность посла в Москве 28 сентября. В тот же день дипломат в своем Twitter написал, что считает честью служить своей великой стране в качестве посла, а также с нетерпением ждет возможности присоединиться к команде посольства США в РФ.
Прежний глава американской дипмиссии Джон Теффт перед отъездом из Москвы признался, что будет скучать по российской культуре, а также по возможности путешествовать по России.
Эксперты рассказали, чего стоит ожидать России от нового посла США
Welcome to Russia Amb and Mrs. Huntsman @EURPressOffice @USinStPete @usconsulyekat @usconsvlad pic.twitter.com/Ow5cs68FLH— Maria Olson (@USEmbRuPress) October 2, 2017
Верительную грамоту президенту РФ новый посол США вручит 3 октября.
Сенат США утвердил назначение Джона Хантсмана на должность посла в Москве 28 сентября. В тот же день дипломат в своем Twitter написал, что считает честью служить своей великой стране в качестве посла, а также с нетерпением ждет возможности присоединиться к команде посольства США в РФ.
Прежний глава американской дипмиссии Джон Теффт перед отъездом из Москвы признался, что будет скучать по российской культуре, а также по возможности путешествовать по России.
Эксперты рассказали, чего стоит ожидать России от нового посла США
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