Возвращение Мухтара
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Возвращение Мухтара

    Новый посол США в РФ прибыл в Москву

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    • Фото: @USEmbRuPress / twitter.com
    Новый посол США в РФ прибыл в Москву

    Новый посол США в РФ прибыл в Москву

    Новый посол США в РФ прибыл в Москву
  • Фото: @USEmbRuPress / twitter.com

    • Новый посол США в России Джон Хантсман вместе с супругой в прибыл в Москву. Об этом сообщила пресс-секретарь американской дипмиссии Мария Олсон.

    В своем Twitter представитель посольства опубликовала фотографию четы Хантсман в здании дипмиссии с комментарием: «Добро пожаловать в Россию, посол и госпожа Хантсман».




    Верительную грамоту президенту РФ новый посол США вручит 3 октября.

    Сенат США утвердил назначение Джона Хантсмана на должность посла в Москве 28 сентября. В тот же день дипломат в своем Twitter написал, что считает честью служить своей великой стране в качестве посла, а также с нетерпением ждет возможности присоединиться к команде посольства США в РФ.

    Прежний глава американской дипмиссии Джон Теффт перед отъездом из Москвы признался, что будет скучать по российской культуре, а также по возможности путешествовать по России.


    Эксперты рассказали, чего стоит ожидать России от нового посла США

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