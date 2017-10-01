Эксперты рассказали, чего стоит ожидать России от нового посла США

Американский посол Джон Теффт с супругой Мариэллой покинул Россию три дня назад. Вместо него приедет новый посол Джон Ханстман.
О Джоне Хантсмане известно, что он из семьи бизнесменов. Его семья одной из первых пришла на российский рынок с перестройкой и сейчас контролирует 6 предприятий в России и несколько в Донбассе, под Горловкой. Сам Хантсман бросил школу, чтобы играть в рок-группе, потом бросил университет, чтобы стать проповедником в Тайване и продолжить дело прапрадедушки, которого церковь мормонов считает апостолом. Хантсман работал в администрациях пяти президентов, был губернатором Юты и участвовал в президентских выборах 2012 года.
Он был послом в Китае, но его чуть не выгнали оттуда. Трамп назвал его тогда слабаком. Хантсман в долгу не остается: он открыто говорит, что не поддерживает Трампа.
Андрей Бакланов, заместитель председателя Ассоциации российских дипломатов: «Новый посол будет поставлен в достаточно жесткие рамки внутри политической ситуации в США, и будет, наверное, стремиться показать, что он не слабый парень, что он отстаивает интересы США».
Хантсман едет в Россию доказать, что президенты приходят и уходят, а страна остается. И улучшатся ли отношения с Россией — зависит не от него.
Подробности — в материале программы «Итоги недели».
Он был послом в Китае, но его чуть не выгнали оттуда. Трамп назвал его тогда слабаком. Хантсман в долгу не остается: он открыто говорит, что не поддерживает Трампа.
Андрей Бакланов, заместитель председателя Ассоциации российских дипломатов: «Новый посол будет поставлен в достаточно жесткие рамки внутри политической ситуации в США, и будет, наверное, стремиться показать, что он не слабый парень, что он отстаивает интересы США».
Хантсман едет в Россию доказать, что президенты приходят и уходят, а страна остается. И улучшатся ли отношения с Россией — зависит не от него.
Подробности — в материале программы «Итоги недели».
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