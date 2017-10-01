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    Эксперты рассказали, чего стоит ожидать России от нового посла США. США, Трамп Дональд, дипломатия. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЭксперты рассказали, чего стоит ожидать России от нового посла США

    Эксперты рассказали, чего стоит ожидать России от нового посла США

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    Эксперты рассказали, чего стоит ожидать России от нового посла США

    Эксперты рассказали, чего стоит ожидать России от нового посла США

    Эксперты рассказали, чего стоит ожидать России от нового посла США

      Американский посол Джон Теффт с супругой Мариэллой покинул Россию три дня назад. Вместо него приедет новый посол Джон Ханстман.

      О Джоне Хантсмане известно, что он из семьи бизнесменов. Его семья одной из первых пришла на российский рынок с перестройкой и сейчас контролирует 6 предприятий в России и несколько в Донбассе, под Горловкой. Сам Хантсман бросил школу, чтобы играть в рок-группе, потом бросил университет, чтобы стать проповедником в Тайване и продолжить дело прапрадедушки, которого церковь мормонов считает апостолом. Хантсман работал в администрациях пяти президентов, был губернатором Юты и участвовал в президентских выборах 2012 года.

      Он был послом в Китае, но его чуть не выгнали оттуда. Трамп назвал его тогда слабаком. Хантсман в долгу не остается: он открыто говорит, что не поддерживает Трампа.

      Андрей Бакланов, заместитель председателя Ассоциации российских дипломатов: «Новый посол будет поставлен в достаточно жесткие рамки внутри политической ситуации в США, и будет, наверное, стремиться показать, что он не слабый парень, что он отстаивает интересы США».

      Хантсман едет в Россию доказать, что президенты приходят и уходят, а страна остается. И улучшатся ли отношения с Россией — зависит не от него.

      Подробности — в материале программы «Итоги недели».

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