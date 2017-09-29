Новый посол США в РФ с нетерпением ждет начала работы

Джон Хантсман, новый посол США в России, принимает поздравления с назначением.
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В своем Twitter Хантсман написал, что считает честью служить своей великой стране в качестве посла, а также с нетерпением ждет возможности присоединиться к команде посольства США в РФ.
Также новый посол ответил на поздравления с назначением, в том числе от бывшего кандидата в президенты США Митта Ромни.
В четверг сенат США одобрил назначение Джона Хантсмана в Москву. Бывшему губернатору Юты не впервой представлять Вашингтон на дипломатической арене: он был послом в Китае и Сингапуре.
Honored and humbled to serve our great country as U. S. Ambassador to Russia. Looking forward to joining America’s Embassy team in Moscow.— Jon Huntsman (@JonHuntsman) 28 сентября 2017 г.
Также новый посол ответил на поздравления с назначением, в том числе от бывшего кандидата в президенты США Митта Ромни.
Thanks Mitt. Most grateful. https://t.co/au7EfMvdCD— Jon Huntsman (@JonHuntsman) 28 сентября 2017 г.
В четверг сенат США одобрил назначение Джона Хантсмана в Москву. Бывшему губернатору Юты не впервой представлять Вашингтон на дипломатической арене: он был послом в Китае и Сингапуре.
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