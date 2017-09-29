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    Новый посол США в РФ с нетерпением ждет начала работы

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    Новый посол США в РФ с нетерпением ждет начала работы

    Новый посол США в РФ с нетерпением ждет начала работы

    Джон Хантсман, новый посол США в России, принимает поздравления с назначением.

    В своем Twitter Хантсман написал, что считает честью служить своей великой стране в качестве посла, а также с нетерпением ждет возможности присоединиться к команде посольства США в РФ.


    Также новый посол ответил на поздравления с назначением, в том числе от бывшего кандидата в президенты США Митта Ромни.


    В четверг сенат США одобрил назначение Джона Хантсмана в Москву. Бывшему губернатору Юты не впервой представлять Вашингтон на дипломатической арене: он был послом в Китае и Сингапуре.

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