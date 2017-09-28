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Брифинг Марии Захаровой

    Американский посол Теффт завершил службу и улетел из Москвы

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    Американский посол Теффт завершил службу и улетел из Москвы

    Американский посол Теффт завершил службу и улетел из Москвы

    Джон Теффт проработал в России три года в качестве посла США, сменив на этом посту Майкла Макфола.

    Теффт завершил службу в качестве посла США в РФ и покинул Москву. Дипломат уже вылетел на родину утренним рейсом, передает «Интерфакс».

    Мария Олсон, пресс-секретарь посольства США в РФ: «Самолет с ним на борту вылетел после 9 утра».

    В преддверии своего возвращения в США Теффт признался, что будет скучать по российской культуре, а также по возможности путешествовать по России. Во время своей работы в Москве он неоднократно говорил о любви к российской музыке и организовывал в резиденции концерты. Теффт пообещал, что еще обязательно вернется в Россию хотя бы для того, чтобы поесть пельменей, пишет ТАСС.

    Джон Теффт: «Во время одной из первых бесед с россиянами „ВКонтакте“ я упомянул о том, что очень люблю пельмени. Это разлетелось по Интернету, так что с тех пор, куда бы я ни поехал, местные жители писали мне про то, где у них можно поесть пельмени. Кажется, я стал „мистером Пельмени“».

    Вероятным кандидатом на место Теффта называют бывшего губернатора Юты и экс-посла США в Китае Джона Хантсмана.

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