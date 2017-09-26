Улицы разбитых фонарей — 16
ТВ-Эфир
Улицы разбитых фонарей — 16

    Комитет сената США поддержал кандидатуру Хантсмана на пост посла в РФ

    комментировать

    Комитет сената США поддержал кандидатуру Хантсмана на пост посла в РФ

    Комитет сената США поддержал кандидатуру Хантсмана на пост посла в РФ

    Комитет сената США по иностранным делам поддержал кандидатуру экс-губернатора штата Юта Джона Хантсмана на пост американского посла в РФ.

    Согласно результатам голосования, члены комитета одобрили кандидатуру Хантсмана единогласно, передает РИА Новости. Теперь его кандидатуру должен поддержать сенат в полном составе.

    Ранее сообщаюсь, что кандидат на пост посла США в РФ Джон Хантсман в случае утверждения на этот пост прибудет в Москву в начале октября. Он должен сменить на этом посту Джона Теффта.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru