Комитет сената США поддержал кандидатуру Хантсмана на пост посла в РФ

Комитет сената США по иностранным делам поддержал кандидатуру
экс-губернатора штата Юта Джона Хантсмана на пост американского посла в РФ.
Согласно результатам голосования, члены комитета одобрили кандидатуру Хантсмана единогласно, передает РИА Новости. Теперь его кандидатуру должен поддержать сенат в полном составе.
Ранее сообщаюсь, что кандидат на пост посла США в РФ Джон Хантсман в случае утверждения на этот пост прибудет в Москву в начале октября. Он должен сменить на этом посту Джона Теффта.
Ранее сообщаюсь, что кандидат на пост посла США в РФ Джон Хантсман в случае утверждения на этот пост прибудет в Москву в начале октября. Он должен сменить на этом посту Джона Теффта.
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