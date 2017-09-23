Посол США в РФ Теффт покинет Россию через неделю

Кандидат на пост посла США в РФ Джон Хантсман в случае утверждения на этот пост прибудет в Москву в начале октября.
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Посол США в России Джон Теффт вместе с супругой покинет Россию через неделю, рассказал он в интервью, опубликованном на странице посольства США в РФ в Facebook.
Джон Теффт, посол США в РФ: «Примерно через неделю мы покинем Россию. Нам будет не хватать тех разнообразных знакомств, которые завязались по всей России… Я произношу эти слова в качестве посла в последний раз, так как у нас с Мариэллой (супругой Дж.Теффта) завершается срок службы здесь. На следующей неделе я уезжаю из Москвы и направляюсь в Вашингтон к детям, к внукам. Приятно видеть, что даже в самые сложные периоды мы были в состоянии эффективно сотрудничать как внутри посольства, так и с нашими коллегами на дипломатическом поприще, с российскими партнерами и коллегами, многие из которых здесь сегодня».
Предполагается, что Теффта на посту сменит экс-губернатор штата Юта и бывший кандидат в президенты США Джон Хантсман. Слушания по его кандидатуре прошли в Белом доме на минувшей неделе.
Информация о том, что Джон Хантсман получил из Белого дома предложение представлять интересы США в Москве, появилась еще в марте. Сообщалось, что Хантсман ответил согласием. Примечательно, что во время предвыборной гонки нынешний американский лидер Дональд Трамп называл Хантсмана «слабым» и «несерьезным» политиком.
Джон Теффт, посол США в РФ: «Примерно через неделю мы покинем Россию. Нам будет не хватать тех разнообразных знакомств, которые завязались по всей России… Я произношу эти слова в качестве посла в последний раз, так как у нас с Мариэллой (супругой Дж.Теффта) завершается срок службы здесь. На следующей неделе я уезжаю из Москвы и направляюсь в Вашингтон к детям, к внукам. Приятно видеть, что даже в самые сложные периоды мы были в состоянии эффективно сотрудничать как внутри посольства, так и с нашими коллегами на дипломатическом поприще, с российскими партнерами и коллегами, многие из которых здесь сегодня».
Предполагается, что Теффта на посту сменит экс-губернатор штата Юта и бывший кандидат в президенты США Джон Хантсман. Слушания по его кандидатуре прошли в Белом доме на минувшей неделе.
Информация о том, что Джон Хантсман получил из Белого дома предложение представлять интересы США в Москве, появилась еще в марте. Сообщалось, что Хантсман ответил согласием. Примечательно, что во время предвыборной гонки нынешний американский лидер Дональд Трамп называл Хантсмана «слабым» и «несерьезным» политиком.
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