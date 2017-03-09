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  • 09.03, 14:26

В Кремле прокомментировали назначение нового посла США в России

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В Кремле прокомментировали назначение нового посла США в России

В Кремле прокомментировали назначение нового посла США в России

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о назначении бывшего губернатора штата Юта Джона Хантсмана на пост посла США в России.

По словам Пескова, в Кремле рассчитывают, что новый посол США в России будет привержен идее налаживания российско-американского диалога.

Дмитрий Песков: «Мы будем приветствовать любого главу посольства США в Москве, который будет убежденным сторонником идее налаживания диалога между двумя странами. Считаем, что в этом главная задача работы любого посла в любой стране».

При этом пресс-секретарь президента России подчеркнул, что назначение нового посла США в РФ — «внутреннее дело американских партнеров», и Москва не считает возможным и не собирается в это вмешиваться.

Ранее американские СМИ сообщили, что экс-губернатор Юты Джон Хантсман принял предложение президента США Дональда Трампа стать послом в России. Теперь его кандидатуру должен утвердить Сенат США.

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