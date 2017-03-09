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  • 09.03, 20:29
Будущий посол США в РФ прославился публичной критикой Трампа. дипломатия, назначения и отставки, США. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Будущий посол США в РФ прославился публичной критикой Трампа

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Будущий посол США в РФ прославился публичной критикой Трампа

Будущий посол США в РФ прославился публичной критикой Трампа

    Сегодня стало известно, что будущим послом США в России станет Джон Хантсман. Журналисты изучили биографию нового назначенца.

    Как пишет издание Politico и сообщает телекомпания NBC, уже есть устное согласие самого Джона Хантсмана. Теперь необходимо отправить письменное подтверждение в Вашингтон. После этого, если информация в СМИ, конечно, не фейк, объявят о выдвижении кандидатуры, которую потом еще должен утвердить сенат.

    Любопытно, что Дональд Трамп еще недавно Джона Хантсмана называл политиком «слабым» и «несерьезным». А когда тот во время президентской кампании сначала Трампа поддержал, а потом публично раскритиковал и даже призвал выйти из предвыборной гонки, его чуть ли не предателем объявили. Но, похоже, разногласия теперь в сторону, по крайней мере на время.

    Опыт у Хантсмана впечатляющий. Разные посты в администрациях пяти президентов. Первую работу в Белом Доме он получил в 23 года, еще при Рейгане был помощником по персоналу. В 32 стал самым молодым американским послом за 100 лет, когда возглавил дипмиссию в Сингапуре. Потом триумф на губернаторских выборах в штате Юта. При Обаме работа послом в Китае. Но плох тот посол, который не мечтает стать президентом. И Хантсман из Пекина вернулся, чтобы в 2012-м участвовать в выборах. Правда, проиграл еще на этапе праймериз.

    Между тем в Кремле надеются, что новый посол — неважно, кто им в результате станет — будет настроен на диалог.

    Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ: «Мы будем приветствовать любого главу посольства США в Москве, который будет убежденным сторонником идеи налаживания диалога между двумя странами. Считаем, что в этом главная задача работы любого посла в любой стране».

    Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Дины Ивановой.




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