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«Итоги недели» с Ирадой Зейналовой

    «Барселона» провела матч без зрителей из-за беспорядков в Каталонии

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    • Фото: Reuters © 2017, Albert Gea
    «Барселона» провела матч без зрителей <nobr>из-за</nobr> беспорядков в Каталонии

    «Барселона» провела матч без зрителей из-за беспорядков в Каталонии

    «Барселона» провела матч без зрителей <nobr>из-за</nobr> беспорядков в Каталонии
  • Фото: Reuters © 2017, Albert Gea

    • «Барселоне» пришлось проводить матч 7-го тура чемпионата Испании против «Лас-Пальмаса» при пустых трибунах.

    Встреча, проходившая на стадионе «Камп Ноу», закончилась со счетом 3:0 в пользу «Барселоны». Дубль оформил Лионель Месcи, еще один гол забил Серхио Бускетс.

    Уверенно победить «Барселоне» не помешало даже отсутствие зрителей на трибунах. Дело в том, что руководство сине-гранатовых приняло решение закрыть стадион из-за беспорядков и референдума о независимости Каталонии. При этом руководство Футбольной федерации Испании отказалось переносить матч по просьбе «Барселоны».

    смотретьЗверства испанской полиции
    Зверства испанской полиции
    Напомним, сегодня в Каталонии проходит голосование по вопросу о независимости, однако Испания считает этот референдум незаконным. На участки отправили полицейских, которые изымают урны и бюллетени, а также закрывают участки и жестко задерживают участников акций. По словам очевидцев, в ход шли шумовые гранаты и резиновые пули.

    смотретьВ Каталонии в стычках с полицией пострадали более 330 человек
    В Каталонии в стычках с полицией пострадали более 330 человек
    По данным властей Каталонии, не менее 465 человек получили ранения в результате столкновений у избирательных участков. Полиция же заявила, что ей удалось взять под контроль большую часть из 2315 участков, где должно проходить голосование.

    В Каталонии началось настоящее кровопролитие. Полиция избивает людей, пришедших голосовать на референдуме за независимость. А также использует против них резиновые пули и шумовые гранаты.

    Опубликовано НТВ 1 октября 2017 г.


    смотреть1 октября состоится референдум о независимости Каталонии
    1 октября состоится референдум о независимости Каталонии



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