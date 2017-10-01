«Барселона» провела матч без зрителей из-за беспорядков в Каталонии

«Барселоне» пришлось проводить матч
7-го тура чемпионата Испании против «Лас-Пальмаса» при пустых трибунах.
Встреча, проходившая на стадионе «Камп Ноу», закончилась со счетом 3:0 в пользу «Барселоны». Дубль оформил Лионель Месcи, еще один гол забил Серхио Бускетс.
Уверенно победить «Барселоне» не помешало даже отсутствие зрителей на трибунах. Дело в том, что руководство сине-гранатовых приняло решение закрыть стадион из-за беспорядков и референдума о независимости Каталонии. При этом руководство Футбольной федерации Испании отказалось переносить матч по просьбе «Барселоны».
Напомним, сегодня в Каталонии проходит голосование по вопросу о независимости, однако Испания считает этот референдум незаконным. На участки отправили полицейских, которые изымают урны и бюллетени, а также закрывают участки и жестко задерживают участников акций. По словам очевидцев, в ход шли шумовые гранаты и резиновые пули.
По данным властей Каталонии, не менее 465 человек получили ранения в результате столкновений у избирательных участков. Полиция же заявила, что ей удалось взять под контроль большую часть из 2315 участков, где должно проходить голосование.
Уверенно победить «Барселоне» не помешало даже отсутствие зрителей на трибунах. Дело в том, что руководство сине-гранатовых приняло решение закрыть стадион из-за беспорядков и референдума о независимости Каталонии. При этом руководство Футбольной федерации Испании отказалось переносить матч по просьбе «Барселоны».
Напомним, сегодня в Каталонии проходит голосование по вопросу о независимости, однако Испания считает этот референдум незаконным. На участки отправили полицейских, которые изымают урны и бюллетени, а также закрывают участки и жестко задерживают участников акций. По словам очевидцев, в ход шли шумовые гранаты и резиновые пули.
По данным властей Каталонии, не менее 465 человек получили ранения в результате столкновений у избирательных участков. Полиция же заявила, что ей удалось взять под контроль большую часть из 2315 участков, где должно проходить голосование.
В Каталонии началось настоящее кровопролитие. Полиция избивает людей, пришедших голосовать на референдуме за независимость. А также использует против них резиновые пули и шумовые гранаты.Опубликовано НТВ 1 октября 2017 г.
Комментарии