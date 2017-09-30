Минобороны РФ призвало уволить главу генштаба Украины за фантазии о российских войсках

Официальный представитель Минобороны РФ
генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что все российские войска, задействованные в стратегических учениях «Запад-2017», вернулись в места постоянной дислокации.
Конашенков подчеркнул, что заявление начальника Генштаба Украины Виктора Муженко о том, что некоторые российские части остались в Белоруссии, не соответствуют действительности.
Игорь Конашенков: «Что касается подразделения российских войск, принимавшие участие в совместных стратегических учениях „Запад-2017“, все вернулись в пункты постоянной дислокации».
При этом Конашенков отметил, что высказывания Муженко о «спрятанных» в Белоруссии российских войсках «демонстрируют его профнепригодность» и «абсолютное невладение оперативной обстановкой на удалении сотен километров от столицы собственной страны».
Игорь Конашенков: «Фантазии о численности находящихся там (в Белоруссии. — Прим ред.) войск — повод для немедленного увольнения такого начальника Генштаба».
Напомним, ранее глава украинского Генштаба заявил, что после завершения учений «Запад-2017» Россия якобы оставила часть своих военнослужащих на территории Белоруссии. В Госдуме РФ заявления Муженко назвали бредом и добавили, что таким образом Киев пытается в очередной раз выставить Россию агрессором.
Совместные учения «Запад-2017» проходили на территории Белоруссии и РФ с 14 по 20 сентября. За маневрами наблюдали множество иностранных военных атташе из десятков стран, однако учения все равно спровоцировали в Прибалтике паническую атаку и очередное обострение шпиономании.
Игорь Конашенков: «Что касается подразделения российских войск, принимавшие участие в совместных стратегических учениях „Запад-2017“, все вернулись в пункты постоянной дислокации».
При этом Конашенков отметил, что высказывания Муженко о «спрятанных» в Белоруссии российских войсках «демонстрируют его профнепригодность» и «абсолютное невладение оперативной обстановкой на удалении сотен километров от столицы собственной страны».
Игорь Конашенков: «Фантазии о численности находящихся там (в Белоруссии. — Прим ред.) войск — повод для немедленного увольнения такого начальника Генштаба».
Напомним, ранее глава украинского Генштаба заявил, что после завершения учений «Запад-2017» Россия якобы оставила часть своих военнослужащих на территории Белоруссии. В Госдуме РФ заявления Муженко назвали бредом и добавили, что таким образом Киев пытается в очередной раз выставить Россию агрессором.
Совместные учения «Запад-2017» проходили на территории Белоруссии и РФ с 14 по 20 сентября. За маневрами наблюдали множество иностранных военных атташе из десятков стран, однако учения все равно спровоцировали в Прибалтике паническую атаку и очередное обострение шпиономании.
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