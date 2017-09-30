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    Генштаб Украины: Россия оставила в Белоруссии часть войск после учений «Запад-2017»

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    • Фото: Новодережкин Антон / ТАСС
    Генштаб Украины: Россия оставила в Белоруссии часть войск после учений <nobr>«Запад-2017»</nobr>

    Генштаб Украины: Россия оставила в Белоруссии часть войск после учений «Запад-2017»

    Генштаб Украины: Россия оставила в Белоруссии часть войск после учений <nobr>«Запад-2017»</nobr>
  • Фото: Новодережкин Антон / ТАСС

    • На Украине продолжают нагнетать истерию в связи с проведением российско-белорусских учений «Запад-2017».

    В интервью агентству Reuters глава Генерального штаба Украины генерал армии Виктор Муженко заявил, что после завершения учений «Запад-2017» Россия оставила часть своих военнослужащих на территории Белоруссии и якобы «вывела лишь малую часть солдат и офицеров».

    Виктор Муженко, глава Генштаба Украины: «У нас есть информация, что они отозвали лишь несколько подразделений, при том, что было объявлено об участии в учениях 12 500 военнослужащих, из которых 3000 были россиянами».

    Муженко также выразил уверенность, что в учениях было задействовано гораздо больше военнослужащих, цитирует РИА Новости.

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    Напомним, оборонительные учения «Запад-2017» проходили на нескольких полигонах на территории Белоруссии и России с 14 по 20 сентября. За маневрами наблюдали около 100 иностранных военных атташе из десятков стран. Учения прошли максимально открыто, однако все равно спровоцировали в Прибалтике паническую атаку и очередное обострение шпиономании.

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