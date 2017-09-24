Всплеск шпиономании в Прибалтике: как отличить российского туриста от «агента Кремля»

Совместные учения России и Белоруссии «Запад-2017» спровоцировали в Прибалтике паническую атаку и очередное обострение шпиономании. Литва заявила, что учения угрожают безопасности страны, а латвийская полиция и вовсе выпустила инструкцию о том, как в сложившихся условиях распознать российского шпиона. Теперь любого улыбчивого туриста могут принять за «агента Кремля».

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Москва и Минск тренировались против вымышленного государства Вейшнория. Оно, по легенде, располагалось на белорусской территории. Но вполне реальные Литва, Латвия и Эстония взволновались не на шутку: мол, стоит доблестным солдатам НАТО зазеваться, как «эти миги сядут в Риге», а русский медведь проглотит Прибалтику!



Еще до учений о подготовке большой войны заговорила Даля Грибаускайте. Литовский президент и по совместительству верховный главнокомандующий объявила, что ее народ так просто не запугать. После чего как раз на время маневров отбыла в Нью-Йорк.



Даля Грибаускайте, президент Литвы: «Кремль сейчас отрабатывает сценарий агрессии в отношении соседей, тренируя свою армию, чтобы напасть на Запад. Учения являются симптомом того, что Кремль не способен справиться со своей ненавистью в адрес Запада».



А польский министр обороны и вовсе разглядел в дыму учений отработку ядерного удара. Его не столь дальновидные коллеги сошлись, что эти русские опять что-то замышляют. Но не очень понятно, что именно.



Юри Луйк, министр обороны Эстонии: «Основываясь на сведениях, которыми мы сейчас обладаем, нет оснований считать, что готовятся какие-то шаги против НАТО. Но основания для беспокойства есть, поскольку намерения русских часто неясны».



При этом под раздачу попали латвийские любители страйкбола, игры, где люди, одетые в форму, очень похожую на военную, делятся на команды и стреляют в друга пластиковыми шариками из пневматики. Сначала игроков, надевших российскую форму, едва не повязали спецслужбы за схожесть с лазутчиками с востока. А потом и всем другим предложили немного посидеть дома.



Страйкер: «Очень вежливо попросили, чтобы мы воздержались от игр в течение конкретного месяца. Ну а что мы можем сделать? Мы же не будем испытывать судьбу. Нас же вежливо попросили. Что мы враги себе что ли?».



В Швеции же решили показать, как потенциальному врагу ответят. И провели свои учения, крупнейшие за 20 лет, с заявленным количеством участников даже больше, чем в российско-белорусских. А в Сети пытаются под шумок запустить кампанию за присоединение страны к НАТО.



Что интересно, в западной прессе нет ни слова об учениях самого НАТО. Говорят только о военных учениях русских. И в итоге у западного зрителя создается впечатление, что Россия является агрессором по отношению к Западу.



Актер Морган Фримен о каких-то там учениях «Запад-2017» вряд ли слышал — слишком уж далеко. Зато высказался на другую «российскую» тему — о вмешательстве в недавние выборы. Фримен буквально разродился проповедью о страшных русских аккурат. Ведь гораздо проще объяснять поражение демократов не провалом кампании Хиллари Клинтон, а личной вендеттой Путина, который еще и военные учения у границ НАТО смеет проводить.



Подробнее — в репортаже корреспондента НТВ Ивана Трушкина.