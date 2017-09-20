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  • 20.09, 12:59

    «На нас напали»: Морган Фримен снялся в антироссийском ролике

    24 комментария
    • Кадр из видео: investigaterussia.org
    «На нас напали»: Морган Фримен снялся в антироссийском ролике

    «На нас напали»: Морган Фримен снялся в антироссийском ролике

    «На нас напали»: Морган Фримен снялся в антироссийском ролике
  • Кадр из видео: investigaterussia.org

    • СМИ активно обсуждают пропагандистский ролик, в котором снялся знаменитый голливудский актер Морган Фримен.

    «На нас напали. Идет война» — такими словами начинает свою речь Фримен. Актер обвиняет Россию в кибератаках на демократические государства и распространении пропаганды. В конце ролика он призывает президента США Дональда Трампа выступить с обращением к американцам по поводу предполагаемого вмешательства РФ в выборы США.

    Обращение звезды Голливуда было записано от имени так называемого Комитета по расследованию против России, сообщает сайт Газета.Ru.



    Ранее Трамп назвал фальшивкой заявления о «российском следе» в ходе его предвыборной гонки. По словам главы Белого дома, целью появления подобной информации стали «попытки оправдать величайшее поражение в истории американской политики». Москва неоднократно и публично на самом высоком уровне также опровергала эти обвинения.

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