«На нас напали»: Морган Фримен снялся в антироссийском ролике

СМИ активно обсуждают пропагандистский ролик, в котором снялся знаменитый голливудский актер Морган Фримен.
«На нас напали. Идет война» — такими словами начинает свою речь Фримен. Актер обвиняет Россию в кибератаках на демократические государства и распространении пропаганды. В конце ролика он призывает президента США Дональда Трампа выступить с обращением к американцам по поводу предполагаемого вмешательства РФ в выборы США.
Обращение звезды Голливуда было записано от имени так называемого Комитета по расследованию против России, сообщает сайт Газета.Ru.
Ранее Трамп назвал фальшивкой заявления о «российском следе» в ходе его предвыборной гонки. По словам главы Белого дома, целью появления подобной информации стали «попытки оправдать величайшее поражение в истории американской политики». Москва неоднократно и публично на самом высоком уровне также опровергала эти обвинения.
Обращение звезды Голливуда было записано от имени так называемого Комитета по расследованию против России, сообщает сайт Газета.Ru.
Ранее Трамп назвал фальшивкой заявления о «российском следе» в ходе его предвыборной гонки. По словам главы Белого дома, целью появления подобной информации стали «попытки оправдать величайшее поражение в истории американской политики». Москва неоднократно и публично на самом высоком уровне также опровергала эти обвинения.
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