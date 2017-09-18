Президент Литвы пожаловалась на учения «Запад-2017» генсеку ООН

Президент Литвы Даля Грибаускайте заявила об агрессивном и наступательном характере
российско-белорусских учений «Запад-2017».
Такое заявление Грибаускайте сделала на встрече с генсеком ООН Антониу Гутеррешем. По ее мнению, учения угрожают мировому сообществу.
Президент Литвы заявила, что на учениях «Запад-2017» моделируется реальный конфликт со странами — членами НАТО. При этом она обвинила ООН в том, что реакция организации на случаи нарушения международного права в последние годы была «недостаточной».
Также в пресс-служба президента Литвы сообщили, что Грибаускайте собирается выступить с обвинениями в адрес России и с трибуны Генассамблеи ООН. В частности, она намерена говорить о «направленных против государств Запада агрессивных сценариях Кремля».
Отметим, что учения «Запад-2017» вызвали настоящую панику на Западе. Страны НАТО перебросили в Прибалтику дополнительную технику и усилили патрулирование границ. В Минобороны РФ же отметили, что маневры носят сугубо оборонительный характер — военные отрабатывают борьбу с террористами, которые получают поддержку из-за рубежа. При этом в ведомстве подчеркнули, что заявления о том, что на учениях готовится «плацдарм для оккупации» Литвы, Польши или Украины, не имеют ничего общего с реальностью.
Напомним, учения «Запад-2017» проходят на территории России и Белоруссии, а также в акватории Балтийского моря. В маневрах принимают участие более 12 тыс. военнослужащих из России и Белоруссии, около 70 самолетов и вертолетов, а также 250 танков и 10 кораблей. Накануне стартовал второй этап учений, которые продлятся до 20 сентября.
Президент Литвы заявила, что на учениях «Запад-2017» моделируется реальный конфликт со странами — членами НАТО. При этом она обвинила ООН в том, что реакция организации на случаи нарушения международного права в последние годы была «недостаточной».
Также в пресс-служба президента Литвы сообщили, что Грибаускайте собирается выступить с обвинениями в адрес России и с трибуны Генассамблеи ООН. В частности, она намерена говорить о «направленных против государств Запада агрессивных сценариях Кремля».
Отметим, что учения «Запад-2017» вызвали настоящую панику на Западе. Страны НАТО перебросили в Прибалтику дополнительную технику и усилили патрулирование границ. В Минобороны РФ же отметили, что маневры носят сугубо оборонительный характер — военные отрабатывают борьбу с террористами, которые получают поддержку из-за рубежа. При этом в ведомстве подчеркнули, что заявления о том, что на учениях готовится «плацдарм для оккупации» Литвы, Польши или Украины, не имеют ничего общего с реальностью.
Напомним, учения «Запад-2017» проходят на территории России и Белоруссии, а также в акватории Балтийского моря. В маневрах принимают участие более 12 тыс. военнослужащих из России и Белоруссии, около 70 самолетов и вертолетов, а также 250 танков и 10 кораблей. Накануне стартовал второй этап учений, которые продлятся до 20 сентября.
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