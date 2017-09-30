В Госдуме назвали бредом заявление Киева о российских военных в Белоруссии

В Госдуме опровергли заявление главы Генштаба Украины о российских военных, оставшихся в Белоруссии после завершения учений
«Запад-2017».
Депутат Юрий Швыткин назвал заявление украинского Генштаба бредом и истерией, подчеркнув, что все подразделения Минобороны РФ вернулись в места постоянной дислокации.
Юрий Швыткин, заместитель председателя комитета Госдумы по обороне: «Это очередная глупость, бред и истерия. Подготовку Генштаба Украины, конечно, нельзя преуменьшать, но вместе с тем я скептически отношусь к уровню военного образования ряда украинских деятелей. На сегодняшний день все подразделения Минобороны России вернулись в места постоянной дислокации и продолжают заниматься боевой подготовкой».
При этом парламентарий подчеркнул, что с помощью подобных заявлений Киев пытается поднять поутихший ажиотаж вокруг учений «Запад-2017» и выставить Россию агрессором, передает RT.
Напомним, ранее глава украинского Генштаба Виктор Муженко заявил, что Россия после завершения учений «Запад-2017» якобы «вывела лишь малую часть солдат и офицеров», оставив часть своих военнослужащих на территории Белоруссии.
Напомним, совместные учения «Запад-2017» проходили на территории Белоруссии и РФ с 14 по 20 сентября. За маневрами наблюдали множество иностранных военных атташе из десятков стран, однако учения все равно спровоцировали в Прибалтике паническую атаку и очередное обострение шпиономании.
Юрий Швыткин, заместитель председателя комитета Госдумы по обороне: «Это очередная глупость, бред и истерия. Подготовку Генштаба Украины, конечно, нельзя преуменьшать, но вместе с тем я скептически отношусь к уровню военного образования ряда украинских деятелей. На сегодняшний день все подразделения Минобороны России вернулись в места постоянной дислокации и продолжают заниматься боевой подготовкой».
При этом парламентарий подчеркнул, что с помощью подобных заявлений Киев пытается поднять поутихший ажиотаж вокруг учений «Запад-2017» и выставить Россию агрессором, передает RT.
Напомним, ранее глава украинского Генштаба Виктор Муженко заявил, что Россия после завершения учений «Запад-2017» якобы «вывела лишь малую часть солдат и офицеров», оставив часть своих военнослужащих на территории Белоруссии.
Напомним, совместные учения «Запад-2017» проходили на территории Белоруссии и РФ с 14 по 20 сентября. За маневрами наблюдали множество иностранных военных атташе из десятков стран, однако учения все равно спровоцировали в Прибалтике паническую атаку и очередное обострение шпиономании.
Комментарии