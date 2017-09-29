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    Дуров заявил о готовности закрыть Telegram в России и Иране

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    • Фото: Reuters © 2017, Albert Gea
    Дуров заявил о готовности закрыть Telegram в России и Иране

    Дуров заявил о готовности закрыть Telegram в России и Иране

    Дуров заявил о готовности закрыть Telegram в России и Иране
  • Фото: Reuters © 2017, Albert Gea

    • Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров заявил, что его компания готова прекратить бизнес в России и Иране.

    Как написал Павел Дуров в своем Telegram-канале, работа мессенджера Telegram в России и Иране может быть приостановлена из-за давления на компанию со стороны регулирующих органов в этих странах.

    Павел Дуров: «Нас не беспокоит то, что в отдельных странах на нас оказывается давление из-за защиты нами конфиденциальности пользователей. Мы всегда готовы порвать как личные, так и деловые связи с такими странами, лишив их возможности оказывать на нас такое давление».

    Напомним, Роскомнадзор неоднократно призывал Павла Дурова исполнить требование законодательства и предоставить сведения для внесения в реестр организаторов распространения информации. В случае отказа ведомство грозило мессенджеру блокировкой. Недавно Дуров обнародовал протокол ФСБ об административном нарушении. Протокол был составлен из-за невыполнения так называемого закона Яровой.

    Что касается Ирана, то на этой неделе там возбудили уголовное дело против Дурова. По версии иранской прокуратуры, Telegram популярен у членов ИГИЛ (запрещенной в РФ террористической группировки — ред.), кроме того, преступники используют этот мессенджер для торговли людьми, продажи наркотиков и распространения детского порно.




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