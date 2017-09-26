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    Павел Дуров прокомментировал возбуждение против него уголовного дела в Иране

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    • Фото: Reuters © 2017, Albert Gea
    Павел Дуров прокомментировал возбуждение против него уголовного дела в Иране

    Павел Дуров прокомментировал возбуждение против него уголовного дела в Иране

    Павел Дуров прокомментировал возбуждение против него уголовного дела в Иране
  • Фото: Reuters © 2017, Albert Gea

    • Основатель Telegram выразил удивление в связи с решением властей Ирана завести на него уголовное дело.

    Павел Дуров на своей странице в Twitter прокомментировал решение иранских властей возбудить против него уголовное дело. Он заявил, что удивлен этой новостью.

    По словам прокурора Тегерана, причиной стало то, что Telegram популярен у членов ИГИЛ (запрещенной в РФ террористической группировки — ред.), кроме того, преступники используют этот мессенджер для торговли людьми, продажи наркотиков и распространения детского порно. Между тем Дуров высказал предположение, что реальная причина заведения на него дела заключается в чем-то другом.

    Павел Дуров: «Я удивлен этим известием. Мы активно блокируем террористов и порнографический контент в Иране. Я думаю, что реальные причины кроются в другом».




    Павел Дуров    : «Только что проверил вместе с нашими модераторами: они блокируют каждый день более 1000 каналов, ботов, чатов с террористическим и порнографическим контентом в Иране каждый день».



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