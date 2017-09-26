Павел Дуров прокомментировал возбуждение против него уголовного дела в Иране

Основатель Telegram выразил удивление в связи с решением властей Ирана завести на него уголовное дело.
Павел Дуров на своей странице в Twitter прокомментировал решение иранских властей возбудить против него уголовное дело. Он заявил, что удивлен этой новостью.
По словам прокурора Тегерана, причиной стало то, что Telegram популярен у членов ИГИЛ (запрещенной в РФ террористической группировки — ред.), кроме того, преступники используют этот мессенджер для торговли людьми, продажи наркотиков и распространения детского порно. Между тем Дуров высказал предположение, что реальная причина заведения на него дела заключается в чем-то другом.
Павел Дуров: «Я удивлен этим известием. Мы активно блокируем террористов и порнографический контент в Иране. Я думаю, что реальные причины кроются в другом».
Павел Дуров: «Только что проверил вместе с нашими модераторами: они блокируют каждый день более 1000 каналов, ботов, чатов с террористическим и порнографическим контентом в Иране каждый день».
По словам прокурора Тегерана, причиной стало то, что Telegram популярен у членов ИГИЛ (запрещенной в РФ террористической группировки — ред.), кроме того, преступники используют этот мессенджер для торговли людьми, продажи наркотиков и распространения детского порно. Между тем Дуров высказал предположение, что реальная причина заведения на него дела заключается в чем-то другом.
Павел Дуров: «Я удивлен этим известием. Мы активно блокируем террористов и порнографический контент в Иране. Я думаю, что реальные причины кроются в другом».
I am surprised to hear that. We are actively blocking terrorist and pornographic content in Iran. I think the real reasons are different.— Pavel Durov (@durov) 26 сентября 2017 г.
Павел Дуров: «Только что проверил вместе с нашими модераторами: они блокируют каждый день более 1000 каналов, ботов, чатов с террористическим и порнографическим контентом в Иране каждый день».
Just checked with our team of moderators: they are blocking over >1,000 channels/bots/chats with porn/terrorist content in Iran every day.— Pavel Durov (@durov) 26 сентября 2017 г.
Комментарии