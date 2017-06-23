Роскомнадзор публично пригрозил заблокировать Telegram

Обращение руководителя Роскомнадзора Александра Жарова к администрации и пользователям мессенджера @telegram https://t.co/LVk0b8D2OE — Роскомнадзор (@roscomnadzor) June 23, 2017

По словам Жарова, «в настоящий момент все имеющиеся возможности официальной коммуникации с командой мессенджера Telegram исчерпаны».: «Требование одно, и оно простое: заполнить присланную анкету сведениями о компании, которая управляет Telegram. И официально направить в Роскомнадзор для включения этих данных в реестр организаторов распространения информации. Однако до сих пор мы не получили от администрации мессенджера никакого ответа».Глава Роскомнадзора пояснил, что включение мессенджера в данный реестр означает лишь готовность Telegram работать по российским законам, а действующий правовой статус сервиса в России не изменится.: «Уже сейчас, в силу закона, а не факта внесения в соответствующий реестр, Telegram должен исполнять обязанности организатора распространения информации».В случае фактического отказа от исполнения этих обязанностей Telegram в России должен быть заблокирован, подчеркнул Жаров.: «Время, отведенное Роскомнадзору законом на принятие решения, истекает. Поэтому я публично обращаюсь к команде Telegram и лично Павлу Валерьевичу Дурову: исполните российское законодательство! Выбор за вами».