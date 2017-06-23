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  • 23.06, 09:15

    Роскомнадзор публично пригрозил заблокировать Telegram

    5 комментариев
    • Фото Reuters © 2017, Dado Ruvic
    Роскомнадзор публично пригрозил заблокировать Telegram

    Роскомнадзор публично пригрозил заблокировать Telegram

    Роскомнадзор публично пригрозил заблокировать Telegram
  • Фото Reuters © 2017, Dado Ruvic

    • Глава Роскомнадзора Александр Жаров обратился с публичным предупреждением к администрации и пользователям Telegram о грозящей мессенджеру блокировке в случае отказа исполнить требования российского законодательства.

    По словам Жарова, «в настоящий момент все имеющиеся возможности официальной коммуникации с командой мессенджера Telegram исчерпаны».

    Александр Жаров: «Требование одно, и оно простое: заполнить присланную анкету сведениями о компании, которая управляет Telegram. И официально направить в Роскомнадзор для включения этих данных в реестр организаторов распространения информации. Однако до сих пор мы не получили от администрации мессенджера никакого ответа».

    Глава Роскомнадзора пояснил, что включение мессенджера в данный реестр означает лишь готовность Telegram работать по российским законам, а действующий правовой статус сервиса в России не изменится.

    Александр Жаров: «Уже сейчас, в силу закона, а не факта внесения в соответствующий реестр, Telegram должен исполнять обязанности организатора распространения информации».

    В случае фактического отказа от исполнения этих обязанностей Telegram в России должен быть заблокирован, подчеркнул Жаров.

    Александр Жаров: «Время, отведенное Роскомнадзору законом на принятие решения, истекает. Поэтому я публично обращаюсь к команде Telegram и лично Павлу Валерьевичу Дурову: исполните российское законодательство! Выбор за вами».


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