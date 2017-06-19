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  • 19.06, 17:28

    Глава Роскомнадзора лично потребует у Павла Дурова данные о Telegram

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    Глава Роскомнадзора лично потребует у Павла Дурова данные о Telegram

    Глава Роскомнадзора лично потребует у Павла Дурова данные о Telegram

    Глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что в течение недели лично обратится к владельцу Telegram Павлу Дурову с требованиями предоставить сведения, необходимые для внесения мессенджера в реестр организаторов распространения информации.

    Роскомнадзор запросил эти сведения еще в середине мая, но ответа пока не получил, сообщает «Интерфакс». Если данные не будут предоставлены, ведомство может заблокировать Telegram на территории РФ.

    Согласно закону, организаторы распространения информации должны хранить на территории России информацию о приеме, передаче и обработке всех сообщений и файлов пользователей в течение шести месяцев. После вступления в силу «закона Яровой» компании будут обязаны также хранить содержимое всех разговоров и сообщений и по запросу предоставлять уполномоченным органам, например, ФСБ.

    Ранее Александр Жаров подчеркнул, что цель Роскомнадзора не блокировка мессенджера, а эффективное взаимодействие.

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