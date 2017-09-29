Визит Путина в Анкару: Эрдоган 8 раз назвал президента РФ «дорогим другом»

«Исключительно рабочей» и «откровенной» назвал Владимир Путин встречу с президентом Турции. Накануне вечером в Анкаре лидеры почти 2 часа беседовали с глазу на глаз. Говорили о торговом сотрудничестве, строительстве «Турецкого потока» и референдуме в Иракском Курдистане. Но главной темой стала ситуация в Сирии.
Можно сказать, что это был неожиданный визит Владимира Путина в Турцию. Судя по всему, некоторые вопросы российский и турецкий президенты предпочитают обсуждать лично, а не по телефону. Несмотря на то, что это был рабочий визит, в аэропорту Путина встречал почетный караул, а сами переговоры начались во дворце президента Турции, который здесь многие называют султанским.
На фоне успехов правительственной сирийской армии, которая громит запрещенную в России экстремистскую группировку «Исламское государство» при помощи российских ВКС, ситуация в САР в последнее время коренным образом изменилась. В Турции теперь опасаются не успеть поучаствовать в поствоенном, мирном урегулировании в соседней стране. Речь идет о разграничении сфер ответственности сторон в Сирии согласно плану примирения, инициатором которого была Россия. Именно об этом шла речь на переговорах, и именно Сирия была главной темой.
Владимир Путин, президент РФ: «Фактически созданы необходимые условия для прекращения братоубийственной войны в Сирии, окончательного уничтожения террористов и возвращения сирийцев к мирной жизни, к своим родным очагам. Это абсолютно принципиальная вещь, которая важна не только для сирийского народа, не только для региона, но и для всего мира. Мы создаем условия для возврата беженцев, возврата их домой, что принципиально важно для активизации процесса поиска долгосрочного политического урегулирования в Женеве».
Эрдоган накануне завил, что готов ввести войска на территорию северных сирийских провинций. А ведь еще совсем недавно Анкара отказывалась вообще разговаривать на эту тему, ставя условием своего участия свержение Башара Асада. Сейчас же во время своего выступления турецкий президент 8 раз назвал Владимира Путина «дорогим другом» и поклялся довести дело в Сирии до победного конца.
Тема, возникшая буквально в последние дни, — недавний референдум в Иракском Курдистане. Большинство курдов в понедельник проголосовали за независимость, это стало новой проблемой для стран региона. Анкара десятилетиями применяла военную силу против своих, турецких курдов, а тут еще иракские. Эрдоган назвал референдум незаконным.
Реджеп Эрдоган, президент Турции: «Территориальная целостность Ирака очень важна. Курдские местные власти в Ираке, к сожалению, стали причиной кризиса в регионе из-за проведения референдума. Этот референдум нелегитимный, согласно иракской конституции и международному праву. Это была большая ошибка».
Что касается двусторонних отношений России и Турции, то здесь сплошной позитив. Как передает корреспондент НТВ Сергей Холошевский, товарооборот растет, туристы едут, атомная электростанция «Аккую» строится. И даже «Турецкий поток» прокладывают строго по графику.
Пресловутые помидоры — это уже пройденный этап. Уточняются детали отмены запрета на их импорт. Сейчас актуальны комплексы ПВО С-400. Договоренность о поставках на 2,5 миллиарда долларов привела в бешенство американцев. Впрочем, Эрдоган ответил Вашингтону достаточно резко, мол, Анкара сама знает, как ей обеспечить свою безопасность.
Другими словами, Россия и Турция сейчас настроены вместе решить все проблемы в регионе, а Эрдоган выразил надежду, что Владимир Путин еще не раз воспользуется его восточным гостеприимством.
На фоне успехов правительственной сирийской армии, которая громит запрещенную в России экстремистскую группировку «Исламское государство» при помощи российских ВКС, ситуация в САР в последнее время коренным образом изменилась. В Турции теперь опасаются не успеть поучаствовать в поствоенном, мирном урегулировании в соседней стране. Речь идет о разграничении сфер ответственности сторон в Сирии согласно плану примирения, инициатором которого была Россия. Именно об этом шла речь на переговорах, и именно Сирия была главной темой.
Владимир Путин, президент РФ: «Фактически созданы необходимые условия для прекращения братоубийственной войны в Сирии, окончательного уничтожения террористов и возвращения сирийцев к мирной жизни, к своим родным очагам. Это абсолютно принципиальная вещь, которая важна не только для сирийского народа, не только для региона, но и для всего мира. Мы создаем условия для возврата беженцев, возврата их домой, что принципиально важно для активизации процесса поиска долгосрочного политического урегулирования в Женеве».
Эрдоган накануне завил, что готов ввести войска на территорию северных сирийских провинций. А ведь еще совсем недавно Анкара отказывалась вообще разговаривать на эту тему, ставя условием своего участия свержение Башара Асада. Сейчас же во время своего выступления турецкий президент 8 раз назвал Владимира Путина «дорогим другом» и поклялся довести дело в Сирии до победного конца.
Тема, возникшая буквально в последние дни, — недавний референдум в Иракском Курдистане. Большинство курдов в понедельник проголосовали за независимость, это стало новой проблемой для стран региона. Анкара десятилетиями применяла военную силу против своих, турецких курдов, а тут еще иракские. Эрдоган назвал референдум незаконным.
Реджеп Эрдоган, президент Турции: «Территориальная целостность Ирака очень важна. Курдские местные власти в Ираке, к сожалению, стали причиной кризиса в регионе из-за проведения референдума. Этот референдум нелегитимный, согласно иракской конституции и международному праву. Это была большая ошибка».
Что касается двусторонних отношений России и Турции, то здесь сплошной позитив. Как передает корреспондент НТВ Сергей Холошевский, товарооборот растет, туристы едут, атомная электростанция «Аккую» строится. И даже «Турецкий поток» прокладывают строго по графику.
Пресловутые помидоры — это уже пройденный этап. Уточняются детали отмены запрета на их импорт. Сейчас актуальны комплексы ПВО С-400. Договоренность о поставках на 2,5 миллиарда долларов привела в бешенство американцев. Впрочем, Эрдоган ответил Вашингтону достаточно резко, мол, Анкара сама знает, как ей обеспечить свою безопасность.
Другими словами, Россия и Турция сейчас настроены вместе решить все проблемы в регионе, а Эрдоган выразил надежду, что Владимир Путин еще не раз воспользуется его восточным гостеприимством.
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