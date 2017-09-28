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    Переговоры Путина и Эрдогана продлились более полутора часов

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    • Фото: РИА Новости, Михаил Климентьев
    Переговоры Путина и Эрдогана продлились более полутора часов

    Переговоры Путина и Эрдогана продлились более полутора часов

    Переговоры Путина и Эрдогана продлились более полутора часов
  • Фото: РИА Новости, Михаил Климентьев

    • Встреча Путина и Эрдогана, которая состоялась в резиденции турецкого президента в Анкаре, продлилась более 1,5 часа.

    Переговоры в узком составе в Анкаре завершились. Встреча Путина и Эрдогана началась в 19:10 по Москве и продолжалась более полутора часов, передает РИА Новости. Беседа проходила в закрытом режиме, без присутствия прессы.

    Теперь переговоры продолжаются в расширенном формате. Как ожидается, по итогу встречи лидеры выступят с совместным заявлением.

    смотретьПереговоры Путина и Эрдогана в Анкаре проходят в закрытом режиме
    Переговоры Путина и Эрдогана в Анкаре проходят в закрытом режиме
    Как сообщалось ранее, Путин и Эрдоган планировали обсудить вопросы двустороннего сотрудничества, в том числе «Турецкий поток» и АЭС «Аккую», а также обменяться мнениями по референдуму о независимости в курдском районе Ирака и рассмотреть вопросы, касающиеся ситуации в Сирии.

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