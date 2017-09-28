Путин прилетел в Турцию на переговоры с Эрдоганом

Президент России прибыл в Анкару, где проведет переговоры с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Владимир Путин прибудет во дворец президента Турции, где пройдет совместное фотографирование. После этого президенты побеседуют. Российско-турецкие переговоры продолжатся в формате рабочего обеда. По итогам встречи главы государств сделают совместное заявление, передает «Интерфакс».
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в ходе переговоров Путин и Эрдоган обсудят вопросы развития двустороннего сотрудничества, а также обменяются мнениями по региональной политике. Песков отметил, что визит Путина в Анкару имеет «прагматические цели».
Дмитрий Песков: «Россия и Турция — это страны, которые находятся в состоянии очень тесного взаимодействия, будь то торгово-экономическое сотрудничество, инвестиционное сотрудничество, сотрудничество в области ВТС, в области культуры, в осуществлении мегапроектов».
Кроме того, Россия и Турция взаимодействуют в сфере обеспечения региональной безопасности, в частности в Сирии. По словам Пескова, по этим вопросам «будет проведена сверка часов», сообщает ТАСС.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в ходе переговоров Путин и Эрдоган обсудят вопросы развития двустороннего сотрудничества, а также обменяются мнениями по региональной политике. Песков отметил, что визит Путина в Анкару имеет «прагматические цели».
Дмитрий Песков: «Россия и Турция — это страны, которые находятся в состоянии очень тесного взаимодействия, будь то торгово-экономическое сотрудничество, инвестиционное сотрудничество, сотрудничество в области ВТС, в области культуры, в осуществлении мегапроектов».
Кроме того, Россия и Турция взаимодействуют в сфере обеспечения региональной безопасности, в частности в Сирии. По словам Пескова, по этим вопросам «будет проведена сверка часов», сообщает ТАСС.
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