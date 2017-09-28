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    Переговоры Путина и Эрдогана в Анкаре проходят в закрытом режиме. переговоры, Путин, Турция, Эрдоган. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПереговоры Путина и Эрдогана в Анкаре проходят в закрытом режиме

    Переговоры Путина и Эрдогана в Анкаре проходят в закрытом режиме

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    • Фото: РИА Новости, Михаил Климентьев
    Переговоры Путина и Эрдогана в Анкаре проходят в закрытом режиме

    Переговоры Путина и Эрдогана в Анкаре проходят в закрытом режиме

    Переговоры Путина и Эрдогана в Анкаре проходят в закрытом режиме
    • Фото: РИА Новости, Михаил Климентьев

      • Владимир Путин сегодня прилетел в турецкую столицу, где уже начались его переговоры с президентом Реджепом Эрдоганом.

      Встреча Путина и Эрдогана проходит во дворце президента, в закрытом режиме без присутствия прессы. Как ожидается, Путин и Эрдоган обсудят создание зон деэскалации в Сирии, а также референдум о независимости, который прошел на этой неделе в иракском Курдистане.

      Среди экономических тем — международный газовый проект «Турецкий поток» и строительство первой АЭС на южном побережье Турции с российским участием.

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