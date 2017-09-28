Переговоры Путина и Эрдогана в Анкаре проходят в закрытом режиме

Владимир Путин сегодня прилетел в турецкую столицу, где уже начались его переговоры с президентом Реджепом Эрдоганом.
Встреча Путина и Эрдогана проходит во дворце президента, в закрытом режиме без присутствия прессы. Как ожидается, Путин и Эрдоган обсудят создание зон деэскалации в Сирии, а также референдум о независимости, который прошел на этой неделе в иракском Курдистане.
Среди экономических тем — международный газовый проект «Турецкий поток» и строительство первой АЭС на южном побережье Турции с российским участием.
Среди экономических тем — международный газовый проект «Турецкий поток» и строительство первой АЭС на южном побережье Турции с российским участием.
Комментарии