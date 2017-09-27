В Раде оценили ущерб от пожара на складе боеприпасов под Винницей

Ущерб от пожара на складе боеприпасов в Винницкой области составляет порядка $800 млн. Об этом заявил депутат Верховной рады из фракции Блок Петра Порошенко Иван Винник.
Иван Винник: «В Калиновке сгорело боеприпасов ориентировочно на $800 млн».
При этом он раскритиковал позицию людей, которые утверждают, что танковые снаряды все равно пришлось бы утилизировать, поскольку они «там не были нужны», сообщает УНН.
Иван Винник: «Если такая позиция, то надо было их просто продать и получить в бюджет 800 млн долларов в гривневом эквиваленте».
Ранее сообщалось, что на складе могло храниться от 80 до 200 тысяч тонн боеприпасов, в том числе ракеты для систем залпового огня «Град», «Ураган» и «Смерч». От огня пострадала треть арсенала. Украинская прокуратура квалифицировала пожар на военных складах как диверсию. В ЛНР считают, что пожар является попыткой украинских военных скрыть хищения.
При этом он раскритиковал позицию людей, которые утверждают, что танковые снаряды все равно пришлось бы утилизировать, поскольку они «там не были нужны», сообщает УНН.
Иван Винник: «Если такая позиция, то надо было их просто продать и получить в бюджет 800 млн долларов в гривневом эквиваленте».
Ранее сообщалось, что на складе могло храниться от 80 до 200 тысяч тонн боеприпасов, в том числе ракеты для систем залпового огня «Град», «Ураган» и «Смерч». От огня пострадала треть арсенала. Украинская прокуратура квалифицировала пожар на военных складах как диверсию. В ЛНР считают, что пожар является попыткой украинских военных скрыть хищения.
На горящих оружейных складах под Винницей гремят взрывы, по округе разлетаются ракеты. Кадры с места.Опубликовано НТВ 27 сентября 2017 г.
Комментарии