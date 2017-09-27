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    В Раде оценили ущерб от пожара на складе боеприпасов под Винницей

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    В Раде оценили ущерб от пожара на складе боеприпасов под Винницей

    В Раде оценили ущерб от пожара на складе боеприпасов под Винницей

    Ущерб от пожара на складе боеприпасов в Винницкой области составляет порядка $800 млн. Об этом заявил депутат Верховной рады из фракции Блок Петра Порошенко Иван Винник.

    Иван Винник: «В Калиновке сгорело боеприпасов ориентировочно на $800 млн».

    При этом он раскритиковал позицию людей, которые утверждают, что танковые снаряды все равно пришлось бы утилизировать, поскольку они «там не были нужны», сообщает УНН.

    Иван Винник: «Если такая позиция, то надо было их просто продать и получить в бюджет 800 млн долларов в гривневом эквиваленте».

    смотретьВ ЛНР пожар на оружейном складе под Винницей назвали попыткой скрыть хищения
    В ЛНР пожар на оружейном складе под Винницей назвали попыткой скрыть хищения
    Ранее сообщалось, что на складе могло храниться от 80 до 200 тысяч тонн боеприпасов, в том числе ракеты для систем залпового огня «Град», «Ураган» и «Смерч». От огня пострадала треть арсенала. Украинская прокуратура квалифицировала пожар на военных складах как диверсию. В ЛНР считают, что пожар является попыткой украинских военных скрыть хищения.

    На горящих оружейных складах под Винницей гремят взрывы, по округе разлетаются ракеты. Кадры с места.

    Опубликовано НТВ 27 сентября 2017 г.

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