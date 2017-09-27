Очевидцы сообщили о погибших при взрыве склада боеприпасов под Винницей

Пожар и взрывы на складе боеприпасов под Винницей продолжаются. Очевидцы сообщают о жертвах в результате ЧП.
Сегодня Пётр Порошенко экстренно собирает так называемый военный кабинет — совещание с премьер-министром и руководителями силовых ведомств. Как ожидается, обсудят детали диверсии на складе боеприпасов под Винницей — именно по этой статье в прокуратуре открыли уголовное дело.
Осколки снарядов попадают в жилые дома. Местная пресса пишет, что на складе хранятся почти 200 тысяч тонн боеприпасов, в том числе для систем залпового огня «Смерч», «Ураган» и «Град». Район покинули более 30 тысяч человек, их размещают в местных школах. Люди рассказывают, что есть погибшие и пострадавшие.
Валентина Лыга: «Никто ничего не говорит, мы простые люди, каждый час бегали смотреть: все ходуном ходит. Полкилометра до части, недалеко, так что нам хорошо слышно. Очень пострадала Павловка и Лавришевка, есть жертвы, это нам сообщили родственники. Возле нашего дома летели снаряды и взрывались. Не знаю, как они называются».
Пожар начался накануне вечером. Разбуженные грохотом местные жители вначале решили, что началось землетрясение. Но выбежав на улицу, увидели за десятки километров зарево и следы разлетающихся снарядов. Взрывы гремят до сих пор.
Осколки снарядов попадают в жилые дома. Местная пресса пишет, что на складе хранятся почти 200 тысяч тонн боеприпасов, в том числе для систем залпового огня «Смерч», «Ураган» и «Град». Район покинули более 30 тысяч человек, их размещают в местных школах. Люди рассказывают, что есть погибшие и пострадавшие.
Валентина Лыга: «Никто ничего не говорит, мы простые люди, каждый час бегали смотреть: все ходуном ходит. Полкилометра до части, недалеко, так что нам хорошо слышно. Очень пострадала Павловка и Лавришевка, есть жертвы, это нам сообщили родственники. Возле нашего дома летели снаряды и взрывались. Не знаю, как они называются».
Пожар начался накануне вечером. Разбуженные грохотом местные жители вначале решили, что началось землетрясение. Но выбежав на улицу, увидели за десятки километров зарево и следы разлетающихся снарядов. Взрывы гремят до сих пор.
На горящих оружейных складах под Винницей гремят взрывы, по округе разлетаются ракеты. Кадры с места.Опубликовано НТВ 27 сентября 2017 г.
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